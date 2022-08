Le festival charneutois continue. Sylvain Charbon lancé dans le dos des défenseurs de l’Union plante le 1-4 avant la pause."Je suis déçu de notre première mi-temps. On manquait d’envie et on était deuxième dans tous les duels", commente Alexandre Sacré, l’entraîneur de l’Union Limbourg qui a montré un autre visage en deuxième période."On a su corriger nos erreurs. Nous sommes passés dans un système à deux attaquants", dévoile-t-il.

Ce changement tactique a porté ses fruits. L’Union Limbourg reviendra dans le match avec un penalty transformé à l’heure de jeu par Cédric Reinertz. Dans la foulée, Logan Bolmain marquera en deux temps pour revenir à 3-4. Porté par son public, le matricule 9 égalisera dans les ultimes secondes via Ludovic Lincé.

«L’expérience a fait la différence»

"L’expérience a fait la différence. Notre noyau est jeune et doit encore prendre de l’expérience pour gérer des situations comme celle-ci", explique l’entraîneur de Charneux, Michel Lousberg mitigé après la rencontre."J’espérais arracher quelque chose, mais à la mi-temps, je pensais qu’on allait ramener les trois points. Malheureusement, ce n’est pas le cas".

Le discours est plutôt positif coté dolhaintois."J’ai vu un groupe soudé qui a tout donné pour aller chercher cette égalisation. C’est un match nul qui sonne comme une victoire", termine Alexandre Sacré.

Union Limbourg 4 – Charneux 4

Arbitre:M. Lousberg

Cartes jaunes:El Hajjaji, Cammarata, Derecogne, Petit, Jottard (adrien),; Pesser, Dewandre.

Carte rouge: Hossay (88e 2j.)

Buts: Simonis (0-1, 5e), Saei (1-1, 11e), Simonis (1-2, 1-3, 23e, 34e), Charbon (1-4, 39e), Reinertz (2-4, 60e), Bolmain (3-4, 80e), Lincé (4-4, 90e)

UNION LIMBOURG:Van Deyck, El Hajjaji (46e Derecogne), Grégoire (76e Monnard), Albert, Petit, B. Jottard (46e Jacquemotte), A. Jottard, Bolmain, Cammarata, Reinertz, Saei (62e Lincé)

CHARNEUX:Kockart, Hogge, Peerboom (46e Bergenhuizen), Royen, Hossay, Scheffer, Dewandre, Houben, Charbon, Pesser, Simonis (79e Fors)