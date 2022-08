P3D: Sart B a mené, Baelen est revenu dans le coup (photos)

"Notre début de match n’était pas mauvais même si ce n’était pas ce que je voulais voir,expliquait Christophe Sangiovanni, le coach baelenois.Juste après la pause-boissons, on prend le 1-0, c’est dommage. Les Sartois ont marqué pratiquement sur toutes leurs occasions, un 2-2 à la pause n’aurait pas été volé. Mené 2-0, je savais qu’on pouvait revenir, nous sommes bien physiquement et les changements ont tous apporté un plus. Même si nous ne serons pas au complet avant septembre, j’ai des solutions et de la qualité dans ce noyau."

Les occasions sont moins nombreuses après la pause mais l’équipe visiteuse, un peu remaniée, se montre plus conquérante. Sur un corner, Loneux redonne l’espoir aux siens de la tête. À un quart d’heure du terme, c’est Petit qui égalise d’une frappe à l’entrée du rectangle. Sur coup-franc, Anthony Sangiovanni et Maxime Bruyère auraient pu donner la victoire à leur team mais les deux gardiens étaient attentifs.

"Je ne suis pas mécontent de ce partage, les circonstances n’étaient pas faciles et nous comptons encore quelques blessés, lâchait Éric Van Renterghem, le T1 sartois.Nous avons débuté ce match avec cinq gars nés en 2002 tandis que deux 2004 et même un 2005 sont montés au jeu, c’est tout bon par rapport à notre plan de formation. Je suis serein pour la suite car mon groupe est très jeune et va continuer à progresser. Ce genre de match, on le gagnera peut-être en fin de saison."

VESTIAIRES

Quatre pauses fraîcheur

Les températures de ce dimanche ont rendu toutes les rencontres particulièrement compliquées. La chaleur se faisait sans doute encore plus ressentir sur un terrain synthétique. Dans ces conditions, l’arbitre avait décidé de permettre deux arrêts par mi-temps afin de se désaltérer.

Sart B 2 – Baelen 2

Arbitre:M. Picard.

Cartes jaunes:Dothée, Herman; Noël, M. Pirnay.

Buts:M. Bruyère (1-0, 16e et 2-0, 45e+1), Loneux (2-1, 63e), Petit (2-2, 75e)

SART B:Pahaut, Waauf (73e Simonis), Louis, Counotte, An. Bruyère, M. Bruyère, Dothée (66e Méant), Stolsem, Herman, Drouguet (85e Jerme), P. Custinne (90e+1 Doutrelepont).

BAELEN:Eussen, Noël (46e Petit), Derousseau, Neyken, Krafft (59e Voneche), M. Pirnay, Loneux, Pelzer (52e Valle Prado), Brandt, J. Pirnay, Sangiovanni.