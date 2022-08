Buts:M. Bernard (0-1, 10e), Formatin (1-1, 21e).

Vendredi, Spadois et Xhoffurlains s’étaient quittés dos à dos dans le premier match de la saison.

Elsenborn 2 – Elsaute B 2

Buts: Lecloux (0-1, 7e), Y. Heinen (1-1, 42e), Bastin (2-1, 66e), Bouanani (2-2, 82e).

"Les Elsautois ont eu deux ou trois occasions, nous en avons eu plus, lançait Michaël Weynand, le coach d’Elsenborn.On pouvait gagner ce match mais le partage n’est pas illogique."

"Pour jouer au foot, il faut être au moins un et demi,ironisait Dejan Botic, l’entraîneur étoilé.Il fallait s’adapter aux circonstances et nous sommes trop rentrés dans un combat qui ne nous convient pas."

Honsfeld 0 – 3 Butgenbach

Buts: Lejoly (0-1, 37e), Lanckohr csc (0-2, 52e), Reinertz (0-3, 75e).

"On a vu un très bon match de foot de la part des deux équipes jusqu’au 0-1, racontait Pascal Jost, le technicien de Honsfeld. Nous avons relevé la tête à la reprise mais après l’auto-but, c’était terminé. On a pris une bonne gifle."

"C’était un match plein d’intensité sur un magnifique terrain, se réjouissait Steve Paquay, le mentor d’Elsenborn.

Lambermont 4 – Saint-Vith 4

Buts:Frère sur pen. (0-1, 17e), Letiexhe (1-1, 30e), Rogister (1-2, 35e), Ermis (2-2, 45e), Barbette (3-2, 45e+4), Mulkin (3-3, 65e), Rosciglione (4-3, 68e), Boveroux (4-4, 72e).

Carte rouge à Saint-Vith:Raxhon (directe, à la rentrée aux vestiaires).

"C’était un bon match de reprise, je suis satisfait du contenu et surtout de la mentalité de tout le groupe", positivait Jonathan De Bruyne, le coach lambermontois.

"L’arbitrage était scandaleux, pestait Thierry Polis, l’entraîneur saint-vithois.On nous annule deux buts, on nous refuse deux penalties, Lambermont marque deux fois suite à des hors-jeu et on a disputé 52 minutes en 1re mi-temps. Un dimanche à oublier au plus vite."

Goé 1 – Cornesse 1

Buts: Halkin (0-1, 26e), Blanchy (1-1, 32e)

"Après une 1re période équilibrée, on a mieux repris la 2e avant un coup de mou qui a permis à Cornesse de prendre le dessus, avouait Ludo Lambert, le tacticien des Loups.Ils toucheront encore deux fois la transversale, on s’en sort bien et on peut faire beaucoup mieux."

"Il faudra au moins 4 matches avant que nous soyons prêts, expliquait Jonathan Félix, le T1 cornésien.Pourtant, ce match était déjà consistant, il n’a manqué que la victoire."

Walhorn 1 – Jalhay 2

Buts: Ly (0-1, 20e), Lefranc sur pen. (1-1, 34e), Mertens sur pen. (1-2, 37e).

Carte rouge à Jalhay: Stembert (55e, directe).

"Nous n’avons pas joué un bon match même s’il y a eu des occasions des deux côtés,reconnaissait Sacha Kauth, le T1 de Walhorn.Face à une équipe réduite à 10 et avec un gardien de fortune, on a abusé des longs ballons."

"Nous aurions dû avoir deux buts d’avance à la pause, racontait Rocco Sutera, le mentor jalhaytois.À dix, sans gardien, on a bien cadenassé, Marques-Robalo a fait son boulot dans le but et les 15 joueurs sont à féliciter."

SRU Verviers 2 – Lontzen 2

Buts: Passalacqua sur pen. (1-0, 7e), M. Strumphler (1-1, 50e), Koonen (1-2, 70e), Boutet (2-2, 75e)

"Je suis très content, le nul n’est pas volé et nous aurions même pu l’emporter,analysait Cédric Flon, le T1 du Skill.Nous n’avons rien lâché pour ce 1er match en P3."

"Je peux me satisfaire de ce point,concluait Marco Krickel, le coach de Lontzen.Ce n’était pas bon pendant 45 minutes puis on a bien réagi. Les deux équipes ont voulu mettre le 3e but."