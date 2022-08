Florent Lambiet et Adrien Rassenfosse qualifiés pour le tableau final des championnats d’Europe à Munich

Florent Lambiet fait aussi bien. Il l’emporte sur le Slovaque Pistej, mieux classé que lui au ranking. La première place est assurée quel que soit le résultat du dernier match de poule de ce mardi. Et c’est toute l’équipe belge qui affiche le niveau requis puisque Martin Allegro et Cédric Nuytinck ont composté leur ticket vers le tableau final.

La Rudi Sedlmayer Halle accueille le tennis de table dans le cadre des championnats européens de Munich. Florent Lambiet sort d’une saison où il a peu joué pour se consacrer à de gros blocs d’entraînement. Sevré de compétition, il a naturellement chuté au ranking (WR240 en comparaison d’une meilleure place à la position 86). Après une reprise à l’Open de Tunisie, il a idéalement commencé son championnat européen avec une victoire sur le Chypriote Yiangou."J’étais un peu nerveux au début", relate le Thimistérien."D’ailleurs, j’ai été mené au premier set. Puis je me suis vite remobilisé. Une fois appliqué et concentré, j’ai pris le dessus."

Voilà une entrée en compétition idéale. Et l’objectif de la semaine?"Je veux sortir de poule, pour mon cas une poule de quatre joueurs à raison d’un match par jour. Et je veux performer en double messieurs avec Martin Allegro."

Rassenfosse aussi en double

En double justement, Adrien Rassenfosse a dû passer par un tour préliminaire. La paire qu’il forme avec le Norvégien Haug s’impose sur des adversaires ukrainiens et accède au tableau final. Et puis pour ses premiers championnats d’Europe séniors, Adrien (WR132 en séniors, WR8 en U19) ne tremble pas et sort le Slovène Cvetko."J’ai réalisé une bonne entame de match, agressif à mon image", raconte le Pepin."Malgré la pression d’un tel événement, de la salle et du reste, j’ai su me focaliser sur mon match et jouer point par point. J’ai été mené brièvement au 2e set, puis encore au 3e. Mais à chaque fois, je suis rapidement repassé devant."

Cette victoire était déjà prometteuse avant le match décisif joué et gagné ce lundi contre l’Israélien.