Buts: Parotte (1-0, 34e), Al-Assouad (2-0, 66e), Lamarche (2-1, 80e)

Carte rouge à Bolland: Closset (86e, 2 j.).

Promu en P3 via le tour final il y a quelques semaines, Bolland faisait ses débuts dans la série ce dimanche contre Queue-du-Bois, une formation elle aussi issue de l’étage inférieur.

Et c’est sans leur coach Antoine Wilkin, retenu par des obligations familiales, que les Bollandois sont parvenus à engranger leurs trois premiers points.

"On a eu du mal à rentrer dans le match mais une fois qu’on a posé notre jeu, on a pris le dessus petit à petit et ça s’est concrétisé par un but", détaille le T2 Alex Lorquet.

"Queue-du-Bois a poussé pour revenir en seconde période, ce qui nous a permis de profiter des espaces qu’ils laissaient pour doubler la mise."

À 2-0, les Bleu et Blanc ont toutefois joué à se faire peur en offrant un but à leur adversaire via un coup-franc indirect dans le rectangle."Parce que notre gardien avait gardé le ballon en main trop longtemps selon l’arbitre", précise Lorquet."Mais hormis ce but, ils n’ont vraiment pas été dangereux et c’est heureusement resté sans conséquence."

Croatia Wandre 3 - Ent. Pepine 0

Buts:Brncic sur pen. (1-0, 42e), Henrard (2-0, 49e), Busarello (3-0, 89e).

Face à l’un des grands favoris de la série, les Pepins d’Yves Voos n’ont pas fait le poids."Nous n’avons toutefois pas été ridicules", souligne le technicien."Mais nous sommes en effet tombés sur plus forts que nous. La différence s’est faite sur des détails. On a vu une équipe d’expérience affronter une équipe qui en manque. La mentalité affichée est quoi qu’il en soit de très bon augure pour la suite du championnat. Nous devons continuer à travailler dans ce sens-là."