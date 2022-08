Buts:Reinartz (1-0, 6e), Jost (2-0, 12e), Reinartz (3-0, 19e), Jost (4-0, 31e), Schneider (5-0, 81e).

"C ette victoire est méritée. Nous avons fait le travail en première mi-temps, et nous sommes parvenus à gérer notre avantage en deuxième partie de rencontre", témoigne Raymond Heiners.

Côté visiteurs, l’évidence de la défaite prend le dessus."Notre noyau était très réduit. Nous sommes largement défaits contre une équipe que nous devons accrocher. Nous encaissons sur des erreurs individuelles."

Heusy B 1 – Oudler 4

Buts:Jodocy (0-1, 1e), Michaelis (0-2, 32e), Bunga (1-2, 55e), Jodocy (1-3, 67e), Pesch (1-4, 80e).

"C’était une belle équipe de Heusy. Leur entraîneur a su rectifier certaines choses pendant la pause, et cela leur a permis de revenir dans la partie. Je suis satisfait de cette victoire, et je tiens à dire que l’arbitre a parfaitement géré la rencontre", commente Manuel Mutsch, l’entraîneur victorieux.

Franchimont B 5 – Bullange 5

Buts:Henkes (0-1, 10e), Smets (1-1, 22e), Perez (2-1, 24e), Kivanda (3-1, 35e), Perez (4-1, 40e), Dano (4-2, 43e) Henkes (4-3, 47e), Perez, (5-3, 50e), Lentz (5-4, 59e), Mollers (5-5, 77e).

"Nous marquons grâce à notre jeunesse, mais nous encaissons pour la même raison. C’est dommage de partager l’enjeu après avoir mené de trois buts, mais je pense que j’aurais signé pour ce résultat avant la partie. Mes jeunes joueurs doivent encore apprendre, et cette rencontre sera bénéfique pour eux", commente l’entraîneur de Franchimont B, dont les dires rejoignent ceux du T1 de Bullange."C’était une drôle de rencontre. Je n’ai pas compris mes joueurs sur certaines actions. Nos erreurs défensives coûtent cher."

Chevron 1 - Waimes-Faymonville B 0

But:Tombeux (1-0, 22e).

"C’était un match à deux vitesses. Nous faisons une superbe première période, mais Waimes-Faymonville a pris la possession du cuir durant le second acte. Je pense que notre victoire est méritée, mais notre adversaire était très coriace", analyse Ludovic Lejeune.

Bellevaux 5 – Spa B 0

Buts: Dierinck (1-0, 38e), Monville (2-0, 45e), Pholien (3-0, 76e), Monville (4-0, 78e), Dierinck (5-0, 89e).

"C’est très bien de gagner, mais c’est surtout très important de ne pas prendre de buts. J’avais insisté sur le fait que Spa était une inconnue pour nous, et mes joueurs ont très bien réagi. Je suis très fier d’eux", témoigne le T1 de Bellevaux, Jonathan Binot.

Jalhay B 0 – Malmedy B 6

Buts: Jacob (0-1, 4e), Dethier (0-2, 21e), Kocak (0-3, 51e), Geelen (0-4, 60e), Dethier (0-5, 76e), Dupont (0-6, 80e).

"C’est un résultat très positif, même contre une équipe supposément plus faible que nous. Notre équipe s’est montrée très compétitive. Nathan Geelen avait besoin d’un boost de confiance, et ce but lui fera très plaisir", se réjouit Servet Sumer.