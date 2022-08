«Un point qu’on n’aurait jamais pris l’année dernière», assure Vincent Heins (Ster-Francorchamps) après le nul contre Elsaute (photos)

Le tournant du match intervenait à la 25e minute quand Gary Deville partait seul au but. Il coupait la ligne de course de Quentin Chandelle qui le touchait au niveau du talon. Monsieur Vitiello prenait ses responsabilités et brandissait le carton rouge au défenseur sterlain. Vincent Heins modifiait son système et faisait entrer l’expérimenté Pierre Wangermez pour stabiliser sa défense. À la demi-heure, Crisigiovanni voyait son coup-franc repoussé par le montant de Maxime François. En seconde période, Elsaute dominait la possession de balle et se ménageait quelques opportunités par Brandon Deville et Jonathan Roggemans, sans pour autant parvenir à conclure. En fin de match, c’est Ster qui mettait le nez à la fenêtre et qui aurait pu surprendre son hôte du jour sur l’une ou l’autre situation.

Au final, le score nul et vierge est assez logique."C’est paradoxal mais l’exclusion ne nous a pas spécialement arrangés. Pendant 25 minutes, j’ai vu une belle équipe d’Elsaute, avec beaucoup de mouvement. Après le carton rouge, ça a été beaucoup plus compliqué. Ster a joué plus bas et nous n’avons pas su utiliser la largeur pour tirer profit de notre supériorité numérique", analysait après coup Boris Dome, l’entraîneur elsautois.

Son homologue, Vincent Heins, était de son côté très satisfait du partage, au vu des faits de match."Ce point sonne comme une victoire. On ne l’aurait jamais pris l’année dernière dans des circonstances similaires. Aujourd’hui, on a vu qu’il y a un esprit de groupe à Ster. Chacun s’est battu l’un pour l’autre. Tous les joueurs ont travaillé comme des malades. Nous avons fait preuve d’une grosse cohésion défensive."

EN BREF

Pause boissonCe week-end, en raison des fortes chaleurs, le comité provincial autorisait les arbitres à interrompre le match deux fois sur une mi-temps (à la 15e et à la 30e de chaque période). Pourtant, Monsieur Vitiello n’a fait qu’une seule pause boisson par période."D’un commun accord avec Boris, nous avons décidé de ne faire qu’une interruption par mi-temps", nous expliquait Vincent Heins."En deuxième mi-temps, on commence à faire des changements. Si on rajoute encore deux pauses, il n’y aurait plus eu de match si une des deux équipes avait mené au score. Tout le rythme allait être cassé. C’est pour ça que je pense que ce n’était pas adéquat."

Papy fait de la résistanceMalgré ses 37 ans, Pierre Wangermez a montré qu’on pouvait encore compter sur lui. Vincent Heins a fait appel à ses services pour pallier l’exclusion de Quentin Chandelle."Son gabarit sur les longs ballons nous a bien aidés. Ça reste un garçon d’expérience qui s’y connait dans son rôle. Il ne va certainement pas jouer tous les matchs cette saison mais il va nous être très utile."

Ster-Francorchamps 0 – Elsaute 0

Arbitre:M. Vitiello

Cartes jaunes: Gilis, Delhez, Dardenne; Fassin, Ameur

Carte rouge: Chandelle (directe, 25e)

STER-FRANCORCHAMPS: Crespin, Hermant, Lambrechts, Chandelle, Restiglian, Raskin, Delhez, Gilis (27e Wangermez), Crisigiovanni (79e Dewez), Dardenne, Scheffer (73e Domken)

ELSAUTE: François, D’Affnay, Dirix, Di Nicola, Fassin, G. Deville (77e Bomboir), Ameur (64e Dohogne), Piette (45e Corman), B. Deville, Campo, Lefort (45e Roggemans)