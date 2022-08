Dans"des conditions difficiles", d’après les dires du nouveau mentor de Melen Alain Bettagno, la première mi-temps est pauvre en réelle occasion. Il faut un coup-franc sprimontois à l’entrée du rectangle, sorti par Piron, pour donner quelques frissons à l’assemblée, plus compacte à l’ombre qu’ailleurs.

L’ouverture du score arrive toutefois juste avant le repos, des pieds sereins d’Allarassem, qui bénéficie d’un penalty que les locaux jugeront généreux.

Après la pause, les débats se font un peu plus débridés. Les deux formations procèdent via un jeu surtout direct (parfois trop?). L’égalisation arrive d’ailleurs sur une phase arrêtée: un corner bien envoyé dans la boîte par Henke, boxé de la tête par Demelenne à la 60e.

Plus tard, l’arbiter peut (doit?) siffler penalty (à nouveau) pour les gars de Faustino Garcia… mais la faute semble-t-il commise sur le feu follet Allarassem ne donne aucune suite.

Finalement, le partage ne parait pas illogique, même si les deux camps espéraient inscrire ce petit but décisif en fin de partie.

"C’est deux points perdus pour Sprimont, aujourd’hui (lisez dimanche) . Nous avons galvaudé devant le but. Sur la deuxième mi-temps, Melen n’a tenté que des longs ballons sur notre flanc droit", analyse le coach des Carriers Faustino Garcia."Je n’ai rien à reprocher à mes gamins: l’organisation du bloc a été top. La classe biberon a fait le taf! Nous avons joué sans 9 en charchant à venir de la seconde ligne. C’était un choix tactique par rapport à Melen. Nous voulions laisser jouer les 3 et 4 de Melen(NDLR: Dumoulin et Leroy) à la baballe, sans solution."

Pour sa part, Alain Bettagno estime que son groupe n’est pas encore prêt."Memeti et Keita sont encore en vacances, notamment. Ce sera plus intéressant quand ils reviendront. En plus, les joueurs doivent s’adapter à notre système, le 4-2-3-1. Selon moi, nous serons “ok” fin août… au moment où la saison débute normalement. Nous avons encore besoin d’un peu d’adaptation."

Melen 1 – Sprimont B 1

Arbitre: M. Addai.

Cartes jaunes: Leroy, Carrea, Gonera, Elias, Allarassem, Fassotte, Doutreloup.

Buts:Allarassem sur pen (0-1, 43e), Demelenne (1-1, 60e).

MELEN: Piron, Gonera, Dumoulin, Leroy, Dethier, Henke, Ferretti, Lonneux (65e Mascolo), Demelenne (87e Bougnet), Mottoulle (80e El Boussetaoui), Mololi.

SPRIMONT B:Librici, Sutera (74e Fassotte), Ruiz, Cugnon (81e Vogrig), Doutreloup, Carrea, Nelissen, Bah, Elias (60e Spitaels), Delville, Allarassem.