Ce 13 août 2022, en effet, le citoyen d’Andrimont a remporté l’épreuve de la Gileppe, quasiment à domicile donc. Il y a devancé Seppe Odeyn (2e) et Xavier Diepart (3e). Son chrono: 4:18:10.

"La météo était bonne et on en a pris plein les yeux. Bravo à l organisation qui nous a offert une course magique dans un cadre exceptionnel", a commenté celui qui avait gagné le Raid des Hautes Fagnes (VTT) voici quelques semaines.

En juin, Sébastien Carabin avait fini 3e du championnat de Belgique de la discipline.