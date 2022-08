P3C: double buteur face à La Minerie B, Bariskan lance idéalement la saison d’Andrimont! (photos)

Bien dans la partie, les jeunes de Minerois tenaient bien le choc et rentraient donc aux vestiaires avec un nul mérité. À l’heure de jeu, Ruiz Marin lançait Momo Duran dans la bataille. Malade pendant la semaine et très incertain avant le match, ce dernier n’en faisait pas moins très mal à ses adversaires et amenait la justesse qui avait fait défaut aux Andrimontois jusque-là.

Ces derniers s’installaient progressivement dans le camp visiteur et multipliaient alors les offensives. Les Miniers, eux, laissaient définitivement passer leur chance à une vingtaine de minutes de la fin. Sur un coup franc désaxé, Rémi Frère frappait directement. Regnier plongeait et parvenait à repousser la frappe in extremis, mais dans les pieds de Leclercq. Le médian minier reprenait à bout portant mais Regnier s’interposait à nouveau. En signant ce double arrêt, le portier lançait son équipe vers la victoire. " C’est pour moi le tournant du match"pointait Ruiz Marin."Si on encaisse à ce moment-là, je suis persuadé qu’on ne prend pas les trois points."

Dans la foulée de cette action, l’ailier jaune et bleu Ümit Bariskan allumait du gauche une frappe lointaine en pleine lucarne et assommait les Miniers. Ce même Bariskan profitait ensuite d’une action de grande classe de Duran pour tuer définitivement tout suspense dix minutes plus tard en signant un doublé."Jusqu’au 1-0, il y avait vraiment match et on aurait pu ouvrir le score"estimait pour sa part le T1 de l’Espoir Minerois B Francesco Dell’Aquila."Ensuite, ça s’est débridé et les qualités techniques d’Andrimont nous ont vraiment fait mal. On a payé les efforts faits jusque là pour parvenir à rivaliser. Il y a toutefois beaucoup de positif à retenir de cette première."

Andrimont 2 – La Minerie B 0

Arbitre: M. Pirotte

Cartes jaunes: Mohamud; Marino

Buts: Bariskan (1-0, 71e; 2-0, 80e)

ANDRIMONT: Regnier, Mohamud (78e Malaise), J. Ponsard, Willems, Bragard, E. Isiktekiner, Kambembo (60e Duran), T. Stancher (69e N. Stancher), C. Ponsard, Bariskan, Azzouzi

LA MINERIE B: Bracher, Dovifat, Ernst, Frère, Marino (65e Kalincilar), Anounou (74e Longaretti), Toussaint, Leclerc (74e Denooz), Plunus, Presti, Velghe (62e Dakir)