La rencontre débute en mode mineur et Weywertz tente de prendre le jeu à son compte. Il faut attendre le quart d’heure pour voir Jacob d’abord, Sow ensuite, se montrer dangereux. Waimes Faymonville prend confiance et alerte à son tour Vilz sur des frappes de Nalbou (23e) et Doucene (24e). Quelques minutes plus tard, sur un corner parfaitement botté, Maxime Heinen met les siens aux commandes (1-0). Les visiteurs accusent le coup et mettent quelques minutes à revenir dans la partie. Juste avant la pause, Demirkazan et Nagui ont la balle de l’égalisation au bout du pied, mais Vilz s’interpose.

"Une fois de plus, on s’est fait avoir sur une phase arrêtée", regrette le T1 des fusionnés Jean-Claude Sonnet."On a ensuite trois belles occasions pour revenir au score. À la pause, j’ai dit à mes gars qu’on avait presté, mais que ce n’était pas suffisant dans un derby. On a rectifié le tir et joué avec plus de rigueur. Cette victoire est belle mais il faut rester calme. Une chose est sûre, l’état d’esprit est bon et les gars ont envie."

Le tournant de la partie arrive en début de seconde période. En l’espace de 60 secondes, les frères Heinen ont coup sur coup l’occasion de faire le break. Impérial dans sa cage, Teheux sort les deux ballons. Weywertz vient de laisser passer sa chance. Quatre minutes plus tard, Nagui, idéalement servi par Alcabir, rétablit l’égalité (1-1). Le même Alcabir obtient ensuite un penalty, converti par Doucene (1-2), avant de planter le numéro 3 sur une reprise tout simplement magique (1-3). La messe est dite et Waimes Faymonville remporte méritoirement le derby.

"L’analyse de cette défaite est simple, on a joué une seule mi-temps", glisse le mentor des jaunes Benjamin de Vuyst."On n’est tout simplement pas sorti du vestiaire après la pause. La deuxième mi-temps était catastrophique et je n’ai pas vraiment d’explication. J’ai l’impression qu’on a oublié tout ce qui marchait en première. Et puis, ça doit être 2-0. C’est là que j’en veux à mes joueurs. On n’était pas bien mais on a quand même les occasions.

Quand on ne joue pas en équipe, qu’on ne met pas d’impact dans les duels, on ne saurait pas gagner un match"

Weywertz 1 – Waimes Faymonville 3

Arbitre:M. Lousberg

Cartes jaunes: Rauw; Alcabir

Buts: Max. Heinen (1-0, 28e), Nagui (1-1, 56e), Doucene sur pen (1-2, 68e), Alcabir (1-3, 78e)

WEYWERTZ: Vilz, Thomas, Rauw, Mar. Heinen, Reuter, Ordonez (80eGennen), Bungart, Max. Heinen (61eWehr), Sow, Elsen (73eGladieux), Jacob

WAIMES FAYMONVILLE: Teheux, Massat, Troisi, Boucha (62eThomas), Krings, Monie, Alcabir, Doucene, Nalbou (82ePaquay), Nagui, Demirkazan (88eMaréchal)