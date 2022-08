Buts: Limbourg (1-0, 7e), Crasset (1-1, 32e), Porrovecchio (1-2, 61e), Colpin (1-3, 74e).

Joué samedi soir, les Herviens du coach B en Joly se sont inclinés."C’était un jour sans pour nous. On marque dans les dix premières minutes puis Warsage est revenu et nous a battus. Décevant, même si Warqge a une très belle équipe", souligne le mentor des Fromagers. Dans l’autre camp, la satisfaction était de mise dans le chef de son confrère Vivien Forthomme."J’appréhendais ce match sur un terrain en herbe et sautillant. Les garçons se sont bien repris après l’ouverture du score. Je suis satisfait, mais déjà tourné vers le match suivant."

Étoile Dalhem 1 – Espoir Minerois 1

Buts:Kever sur pen (0-1, 52e), Klein (1-1, 90e).

"Je pense que le match nul est logique. Une victoire de notre part aurait caché les manquements que nous avons eus en première mi-temps", analyse le chef de meute minerois Gino Piol.

Rechain 0 – Tilff 1

But:El Attar (0-1, 57e).

"Un partage aurait été logique, mais Tilff ne vole pas sa victoire. J’ai des absents offensivement et cela s’est vu. Je suis fier de mentalité de mon groupe", commente le T1 rechaintois Marc Ansion.

Aubel B 0 – Tilleur 5

Buts:Andich (0-1, 9e), Sanogo (0-2, 24e), Cakar (0-3, 68e), Keïta (0-4, 73e), Andich (0-5, 83e).

"On ne boxe pas dans la même catégorie. Nous avons essayé de les contenir avec un bloc bas, mais ils sont parvenus à trouver l’ouverture quand même. Je pense que l’on a joué contre le futur champion", annonce le joueur-entraîneur aubelois David Malta.

Battice 0 – Saive 2

Buts: Tamagni (0-1, 50e), Raposo (0-2, 90+2).

"Face à une équipe qui a joué fort bas, nous avons essayé de produire du jeu. Malheureusement, nous ne marquons pas. Si c’est 2-0 à la pause, je pense que le match est fini. Ils sortent une fois en début de seconde période et ils nous punissent sur un contre à la fin du match", résume le tacticien batticien Benjamin Maréchal.

Olne 1 – Blegny 4

Buts:Wathelet (0-1, 40e), Compère (0-2, 45e), Levaux (0-3, 53e), Compère (0-5, 72e), Serville (1-5, 89e).

"Je pense que nous ne sommes pas encore prêts à commencer le championnat. Les vacances ont énormément perturbé la préparation. On tient le coup jusqu’à la 40e, et on prend deux buts juste avant la pause. On encaisse le 0-3 juste après celle-ci et c’est définitivement plié", analyse l’entraîneur olnois Boris Lambert.