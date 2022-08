«Le score ne reflète absolument pas le match», juge Éric Vandebon, T1 de Raeren-Eynatten, après la défaite contre Tubize

Et si la lecture du score peut laisser penser que les Germanophones n’ont pas eu voix au chapitre, la réalité des faits est bien différente."On a eu un peu de mal à se mettre en route en début de partie et on encaisse sur leur première occasion"raconte le coach raerenois Éric Vandebon. "Ensuite, on prend vraiment le match en main en se créant de nombreuses possibilités. Pendant septante minutes, on pouvait clairement se demander qui joue en D2 et qui évolue en D3. On était vraiment au-dessus. Malheureusement, nous ne sommes pas parvenus à marquer tandis que Tubize a doublé la mise totalement contre le cours du jeu."

Assommés, les Jaune et Noir vont alors tenter le tout pour le tout en passant à trois derrière mais ils se feront punir en contre par des Brabançons ultra-réalistes. Une issue cruelle pour des Raerenois très mal payés au vu du contenu qu’ils ont proposé. "Ce score ne reflète absolument pas le match"conclut Vandebon."Je suis très fier de mes gars et du visage qu’ils ont montré face à un adversaire de ce calibre. C’est très encourageant pour le début du championnat qui approche."

Ce sera le samedi 27 août prochain en déplacement à Libramont.

Raeren-Eynatten 0 – Tubize 4

Buts: Migilore (0-1, 16e), Van Gestel (0-2, 73e), El Omari (0-3, 85e), Van Gestel (0-4, 89e).