Le FC Eupen fête son retour en P1 avec un large succès face à Malmedy (3-0)

Des Malmédiens qui n’ont en plus pas été aidés par la sortie rapide sur blessure de Denis. Peu d’actions pour eux au premier acte, excepté la frappe de Crosset sur Pelzer. Le T1 des Dragons Selatine Deniz confirme:"L’équipe qui allait mener avec la chaleur allait faire un grand pas vers le succès, c’était un gros avantage. Cela tombe en plus très tôt dans le match, avec un peu de réussite pour eux. On a manqué de mobilité et on n’a pas offert de possibilités au porteur du ballon. Je me suis un peu fâché à la mi-temps, ils profitaient de nos erreurs", dixit le coach."On a tenté de revenir en jouant plus offensif, on a eu plus de situations après la pause mais le 3e but résulte encore d’une erreur. Il faut dire aussi qu’on a perdu un joueur important après 10 minutes avec Denis. C’était mieux après le repos mais il va falloir se remettre au travail malgré tout. Une chose est sûre, ce sera compliqué pour tout le monde de venir ici."

Au second acte, Malmedy va tenter de poser plus le pied sur le ballon mais de manière stérile, avec des essais de Nijhof, Crosset ou Simon, sans succès. Le FC Eupen mise sur son solide axe défensif et repart vite en contre. Et comme par hasard, c’est le rapide Krafft qui va tuer la rencontre, peu de temps après sa montée au jeu, face des organismes fatigués.

De son côté le coach eupenois Patrick Kriescher était évidemment soulagé."J’étais stressé tout ce week-end pour notre première rencontre. On a très bien débuté, notre entrejeu s’est bien libéré sous la pression et avec calme. Mon axe défensif était bien en place et je pense que notre mélange de jeunes et de vieux fonctionne bien. Même s’il a fallu effectuer des choix dans le noyau et l’expliquer aux joueurs, l’an dernier avec tous les blessés, on ne devait pas en faire", conclut le tacticien germanophone.

Le FC Eupen qui ne se rendra pas à Fize dimanche prochain vu que celui-ci jouera son 4e tour de la Coupe de Belgique.

FC Eupen 3 – Malmedy 0

Arbitre:M.Leroy.

Carton jaune:Samray.

Buts: Vanaschen (1-0, 5e), Nsumbu (2-0, 28e), Krafft (3-0, 78e).

FC EUPEN: Pelzer, Palm, Vanaschen, Dreessen, Ordonez, B.Laschet, C.Laschet (64e Weinberg), Colle, Schins, Meyer (13e Nsumbu (85e Vroomen)), Fumagalli (73e Krafft).

MALMEDY:Hagemann, Mathonet (74e Cassoth), R.Jacob, Samray, Simon, Le Bohec, Krings, Denis (10e Nijhof), Custinne, Crosset, Kivrak (46e Bucak).