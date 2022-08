Eupen a buté sur Butez dans les arrêts de jeu, contre l’Antwerp

« Je veux retenir le positif de ce match, disait le coach Bernd Storck à l’issue des débats. La différence avec l’Antwerp n’a finalement pas été si grande. Félicitations à mes joueurs. »L’Antwerp, qui se déplaçait au Kehrweg entre deux matches européens, a eu la possession. Sans se créer beaucoup d’occasions franches, cependant, face à une équipe eupenoise bien en place. Lennart Moser, confirmé entre les perches après avoir remplacé Nurudeen à la mi-temps à Genk, a en effet passé une après-midi plutôt tranquille. L’Allemand a bien eu quelques arrêts à faire, notamment à la 87e devant Vincent Janssen. Quand le score était déjà acquis, donc. Car, oui, l’Antwerp a tout de même ouvert le score. Après s’être joué de Davidson, Valencia centrait puissamment. Impeccable ou presque jusque là, Boris Lambert déviait le cuir dans son propre but. Cruel. D’autant plus qu’Eupen avait déjà vu une tête (ou plutôt une épaule) de Jan Kral s’écraser sur la barre de Butez à la 57e.

Et puis il y avait eu ce penalty accordé à Eupen dans les arrêts de jeu de la première mi-temps, suite à une faute de Ritchie de Laet sur Regan Charles-Cook. Alors que Smail Prevljak s’apprêtait à le tirer, celui-ci était finalement annulé par le VAR. Il semblerait que la faute ait été commise en dehors du rectangle. À quelques centimètres près… Un point (voire plus) contre l’Antwerp, ça aurait été du bonus. Par contre, vendredi, c’est un match à ne pas perdre… et même à impérativement gagner, déjà, face à Seraing. »Vendredi, nous devons prendre les trois points, convenait Bernd Storck. Nous sommes déjà totalement concentrés sur ce match. »

EN BREF

Applaudissements

Après un discours du speaker André Palm, une minute d’applaudissements a été respectée en mémoire de Ralph Thomassen, grand serviteur du club décédé récemment.

Déom

Dans l’entrejeu, Jérôme Déom a arraché pas mal de ballons. Il a traité d’égal à égal avec Radja Nainggolan, mais était évidemment frustré du résultat final. «On a eu les occasions, surtout en 2e mi-temps. Mais contre une équipe comme l’Antwerp, qui pour moi va jouer le Top 2 cette saison, il faut marquer sinon on est puni derrière. Nainggolan? C’est un grand joueur, mais sur le terrain on ne fait pas attention à ça. On a résisté contre l’Antwerp, on aurait pu aller chercher un point. C’est positif. Cette année j’ai la confiance du coach, je suis titulaire. Donc pour moi, ça change énormément.»

AS Eupen 0 – Antwerp 1

Arbitre: M. Boterberg

Cartes jaunes: Christie-Davies, Kral, Lambert, Prevljak

But:Lambert csc (0-1, 78)

AS EUPEN: Moser, Van Genechten, Lambert, Kral, Davidson, Déom (72e N’Dri), Christie-Davies, Nuhu (76 Magee), Magnée (89 Offermann), Charles-Cook, Prevljak.

ANTWERP:Butez, De Laet, Alderweireld, Pacho, Vines, Gerkens (46e Ekkelenkamp), Nainggolan (81 Verstraete), Yusuf, Miyoshi (62 Valencia), Balikwisha (90+3 Avila), Frey (62 Janssen).