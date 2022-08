Coupe de Belgique : Kalonji (Jette) était trop fort pour Trois-Ponts

L’entrée au jeu du numéro onze visiteur (en remplacement de Alyssan Verrue, blessé), Alessio Vergone, perturbe le milieu tripontain. Celui-ci ne se fait pas prier pour rendre l’avance aux pensionnaires de division deux amateurs (1-2, 43e). Fin de première période catastrophique pour les hommes de Gregory Rondeux qui encaissent le 1-3 par l’inévitable Joël Kalonji juste avant la pause (45+1e). Ce n’était que le début du festival de Joël Kalonji, puisque l’ailier de poche plante le 1-4 à l’heure de jeu,

Ce dernier inscrira son quatrième but pour fixer le score à 1-6 à la 90. Entre-temps, Hicham El Hajjouji avait inscrit le 1-5 à la 63.

"Il n’est pas question de revendiquer quoique ce soit aujourd’hui face à des joueurs qui s’entraînent quatre à cinq fois par semaine. C’était beaucoup plus fort physiquement et techniquement. Quand je vois la vitesse des flancs chez eux, c’était vraiment costaud.", analyse à chaud le mentor tripontain Gregory Rondeux. Les Tripontains sortent malgré tout avec les honneurs de cette Coupe de Belgique."Je ne suis pas mécontent, car nous avons réussi à sortir quelques fois en bloc et on a même montré des belles choses face à une équipe comme celle-là. Je suis juste un peu déçu de la fin de première période, ainsi que de la sortie d’Alexis Dumez sur blessure et surtout de la sortie juste après d’Alex Flammang pour qui ont craint une rupture des ligaments croisés", grimace enfin Gregory Rondeux.

Trois Ponts 1 – RSD Jette 6

Arbire:M. Lobet.

Buts: Kalonji (0-1, 21e), Al. Dumez (1-1, 25e), Virgone (1-2, 43e), Kalonji (1-3, 45+1, 1-4, 60e), El Hajjouji (1-5, 61e), Kalonji (1-6, 90e).

TROIS-PONTS: Denis, Stassart (63eAn. Dumez), Roland (63eJacob), Albert, Habotte, Rondeux, Schmitz, Bertrand, Georis (63eGeron), Dumez (23eFlammang, 34ePrevot), Cordonnier.

R.S.D. JETTE:D’Alberto, Camara, Sikumoya, Verrue (32eVirgone), Alves, Nzayadiambu (73eCorvriendt), De Maree, Necipoglu (73eAldair), Kalonji, Kragbe (60eEL Hajjouji), Zeriouch (60eRuiz).