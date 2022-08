Coupe de Belgique: Hombourg éliminé avec les honneurs face à Jong Lede

Sous une chaleur accablante, les 45 premières minutes se résument à un beau combat physique. Les locaux auraient même pu mener au score dès la 7e, mais le magnifique coup-franc de Sacha Meunier était bien arrêté par le keeper flandrien.

"En 1re mi-temps, on a fait jeu égal avec l’adversaire, analyse Michel Schwontzen, l’entraîneur de Hombourg.On a cependant joué trop de longs ballons aériens, et cela ne nous convenait pas. En jouant plus au sol en début de seconde période, et on est parvenu à se créer plus d’espace sur les flancs."

Le tournant du match survient peu avant l’heure de jeu. Déjà averti (sévèrement) à la 20e, le très remuant Sacha Meunier s’écroule dans le rectangle adverse et reçoit un second carton jaune pour simulation. En supériorité numérique, Lede prend alors le jeu à son compte et se procure plusieurs occasions franches, mais le portier hombourgeois Xavier Stassen se montre une nouvelle fois excellent. Le seul but de la rencontre tombe finalement à la 77e par Emir Suma, monté au jeu moins d’un quart d’heure plus tôt.

Malgré l’élimination, le tacticien Michel Schwontzen retenait le positif en fin de rencontre:"Je suis plus que satisfait de notre parcours. En rivalisant avec une D3, nous avons démontré aujourd’hui que la victoire face à Hamoir n’était pas due au hasard".

Désormais, place au championnat pour Hombourg, qui recevra Beaufays ce jeudi pour le compte de la 1re journée."Après ces cinq matches joués en deux semaines, je sens qu’une fatigue physique s’est installée chez mes joueurs et cela joue aussi sur leur mental. Mon rôle sera de remettre tout le monde à flot pour le match de ce jeudi, avant une activité team building bien méritée prévue ces vendredi et samedi dans un gite à Bullange"conclut le T1.

Hombourg 0 – Jong Lede 1

Arbitre: M. Simons.

Cartes jaunes: Hick, Degueldre, Schwontzen, Bayard; Je. De Crick, Jo. De Crick, Taptchou, Suma.

But:Suma (0-1, 77e).

HOMBOURG:Stassen, Degueldre, Baltus, Bayard, Beckers (53e Martin), D. Meunier (86e Renkens), Potoms (86e Belboom), Hick, S. Meunier, Duthoo (53e Schwontzen), Bauwens (70e Heudt).

JONG LEDE:Meulewaeter, Bauwens, Taptchou, Ringoet, Van Peteghem, Hornick, Van Poeloorde, Je. De Crick (59e Suma), Van Den Eeckhout, Rosschaert (89e Favoreel), Jo. De Crick (59e Van Waeyenberghe).