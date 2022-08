« Pas l’idéal de commencer par un ténor » juge Dell’Aquila (La Minerie) avant de jouer Andrimont (P3C)

"Andrimont, c’est un des favoris de la série", assène d’emblée le coach minerois Francesco Dell’Aquila à l’heure de préfacer le match de reprise qui attend son groupe."C’est une équipe qui pourrait évoluer tranquillement en P2. Ce n’est pas l’idéal de commencer par un ténor mais on jouera notre jeu et on verra si on peut créer une petite surprise."