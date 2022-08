Le coach eupenois Patrick Kriescher se veut pour sa part résolument optimiste."Nous étions pour la première fois dix-neuf ce jeudi à l’entraînement. Mes gars ont montré l’an dernier qu’ils avaient mérité la P1, nous serons encore plus forts et assez bien préparés pour ce challenge. En préparation, j’ai expressément mis mes gars en difficulté (à Rocherath), histoire de voir comment ils réagiraient dans un système inconnu. À nous d’éviter les erreurs individuelles et que notre solide défense soit encore plus une de nos forces."

Le noyau du FC étant confirmé seulement samedi, difficile d’en dire bien plus même s’il y a des joueurs incertains dans le lot. Le buteur Krafft n’a que trois séances dans les jambes tandis que le jeune Weinberg pourrait débuter.

Chez les Dragons, on a vu de l’intéressant et du moins bon en préparation. Avec beaucoup de matches disputés en avant-saison, dont le plus important en Coupe de la Province à Ster-Francorchamps mardi dernier."On avait envie de passer, on aurait aussi pu le perdre car cela allait dans tous les sens", dixit le T1 visiteur Sela Deniz."On sait qu’il n’est jamais facile de jouer à Eupen sur leur synthétique qu’ils connaissent sur le bout des doigts et qu’il n’y aura pas d’équipe faible en P1 cette saison. À nous d’avoir les reins solides dans les moments difficiles face une équipe très motivée. À l’époque en P2, on ne les battait pas à chaque fois", se souvient l’homme fort malmédien.

FC Eupen – Malmedy (Dimanche 15H)

Arbitre: M.Leroy.

Absents au FC Eupen:Mennicken (retour de blessure) n’est pas repris. Cormann et Rouelle seront les deux gardiens sélectionnés en P4 ce dimanche, accompagnés de Pohlen et probablement Rozein.

Absents à Malmedy: Oury (ligaments cheville), Ernens (lésion musculaire) et Vicqueray (entorse) sont blessés. Q.Jacob, Dethier, Dupont et Geelen iront avec la P4.