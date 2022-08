P4G: Ster-Francorchamps B émerge dans les ultimes minutes à Amblève B

La rencontre opposant Amblève B à Ster-Francorchamps B marquait le retour de la P4G, ce vendredi soir. Via un penalty en fin de partie, les visiteurs se sont imposés, 2-3."C’est une victoire méritée. On a fait preuve d’une bonne mentalité et on a été solidaires. Tout le monde a tiré sur la même corde, et l’entrée des remplaçants nous a aussi permis de l’emporter", commente le T1 visiteur, Maxime Brant.