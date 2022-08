P3D: Spa satisfait du partage, Xhoffraix se dit frustré ce vendredi soir

"Nous étions supérieurs dès le début de la rencontre mais on a oublié de mettre le deuxième but, regrettait Manu Servais, le T2 xhoffurlain.Le dernier geste faisait souvent défaut. Trop gentils, nous avons même laissé les Spadois revenir au score et dans le match."

"Nous avons eu très difficile durant vingt minutes, reconnaissait Didier Delhez, le coach spadois.On a ensuite équilibré les échanges et mieux terminé la première période. La suite de la rencontre a été partagée, ce partage est positif car nous avons joué contre une belle équipe."

Si Spa semblait se contenter de ce point engrangé lors du premier match, on se disait beaucoup plus déçu du côté de Xhoffraix.

«Nous sentions que nous étions plus forts»

"Nous sentions que nous étions les plus forts mais on ne peut en vouloir qu’à nous-mêmes, pestait Manu Servais.On sort de ce premier match assez frustré car nous aurions pu ramener les trois points. Nous aurions voulu une victoire pour l’anniversaire de notre président et en hommage à Firmin Dandrifosse, fidèle bénévole et supporter de notre club."

Spa 1 – Xhoffraix 1

Buts:M. Bernard (0-1, 11e), Formatin (1-1, 21e).