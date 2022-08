"J’ai vu un beau match de 2C avec de l’engagement et deux équipes qui voulaient jouer", explique le T1 heusytois Jessy Dionisio."Ils sont venus nous chercher très haut, ce qui nous a permis d’avoir de l’espace dans leur dos. Si le nul est logique dans l’ensemble, je reste un peu sur ma faim au vu des dix dernières minutes. Je tiens à féliciter le club de Recht pour la qualité de son terrain. C’est tout simplement un billard."

"Je suis du même avis concernant le partage, chaque formation a eu ses quatre occasions", enchaîne son homologue Jérôme Stark."Mon seul regret est ce deuxième but encaissé suite à un cadeau de notre part."

Recht 2 – Heusy 2

Buts: Bastin (1-0, 29e), Liotta (1-1, 36e), Bastin (2-1, 45e), Chauveheid (2-2, 53e).

"On a très bien débuté cette rencontre", se félicite le mentor de Rocherath Stefan Bongard."On a été agressif, on a joué très haut, dommage de ne pas avoir marqué ce deuxième but. Il nous manque encore cette dernière passe. Le premier match de championnat est toujours important et je suis donc très satisfait."

"En termes de combativité et de duels, ils méritent leur victoire", estime pour sa part le coach visiteur Fabrice Burdziak."Je suis certes un peu déçu de mon équipe, mais ce n’est jamais évident de venir jouer ici à Rocherath. Je m’attendais d’ailleurs à être accueilli de la sorte. C’est ça la 2C."

Rocherath 1 – Trois-Frontières 0

Carte rouge à Rocherath:J. Ganzer (85e, 2j).

But: Kupper (1-0, 30e).