Elsaute doit «assumer son statut» de favori, selon le T1 de Ster-Francorchamps

Vincent Heins, le coach sterlain, est plutôt satisfait de ce que ses joueurs lui proposent pour l’instant, que ça soit sur ou en dehors des terrains."Les sensations sont assez bonnes en cette veille de reprise du championnat. Le groupe vit bien. C’est le jour et la nuit au niveau de la mentalité par rapport à la saison passée. Il y a bien plus de cohésion actuellement. Notre préparation n’a pas été mauvaise du tout. Nous avons certes été éliminés de la coupe contre Malmedy mais c’était immérité. Nous avons eu les occasions pour marquer et le contenu était bon dans l’ensemble."