"Un premier match de championnat apporte toujours une certaine euphorie. En plus, on a droit à un vrai derby. Il faudra que mes gars soient motivés à 120% et fassent preuve d’un état d’esprit positif", avance ce dernier."Ce sera certainement un match référence car on prend directement un favori de la série. Il sera une sorte de baromètre nous permettant de nous situer. On a fait une préparation sérieuse et j’ai vu des choses très intéressantes la semaine dernière à Wanze/Bas-Oha (défaite 3-1). Maintenant, il ne faut pas non plus se leurrer, à Weywertz, on sera l’outsider. Si on sait les accrocher, ce sera très positif."

Pour le mentor du TWWF, ce match a une saveur encore plus particulière.

"Comme joueur puis entraîneur de l’équipe B, j’ai passé pas moins de 16 années à Weywertz. C’est donc toujours particulier pour moi."

Dans le camp d’en face, l’heure ne sera bien sûr pas aux cadeaux et on espère débuter ce championnat par une victoire.

"Mon groupe est dans une bonne dynamique et je pense qu’il est prêt", explique son homologue Benjamin De Vuyst."Par rapport à avant, la préparation est un peu plus compliquée et on n’a donc pas énormément de certitudes. De plus, on découvre une nouvelle série et on va affronter un adversaire qu’on ne connaît pas. On va donc simplement jouer ce match le plus sérieusement possible. C’est un derby et il devrait y avoir pas mal d’engagement."

Weywertz – Waimes Faymonville (Dimanche 16h)

Arbitre:M. Lousberg

Absents à Weywertz: Gross et Ra. Boemer (vacances), Denis (blessé), Wehr et Vlad (incertains)

Absents à Waimes Faymonville: D. Gabriel et Vandesande (blessés), Grazai (vacances)