Déjà un match à six points pour Sart B et Baelen?

"Chez nous, on ne parle pas de montée ou de maintien mais surtout de formation, tempère Éric Van Renterghem, le coach sartois.Mes garçons ont une mentalité exemplaire, on va perdre des matches mais on prendra assez de points pour rester en P3. Il faut se méfier de Baelen qui a attiré certains gars de P2 et possède quelques bons joueurs. Pour moi, il y a 7-8 candidats au titre et autant d’équipes qui lutteront pour se sauver."

"Un premier match est toujours spécial, on voudrait bien débuter, explique Christophe Sangiovanni, le T1 baelenois.Sart B se battra sans doute dans la même zone que nous, c’est déjà un duel important. Chez nous, le changement est visible. Je dispose de plus de qualité, de quantité et d’expérience dans mon noyau. Ce Baelen n’est plus le même que celui de l’an dernier."

Sart B – Baelen (Dimanche, 15h)

Arbitre:M. Picard.

Absents à Sart B:Nondonfaz, Sedici, Jacquemin et Deldime (blessés).

Absents à Baelen: Struvay (vacances), Denooz (absent).