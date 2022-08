Coupe de Belgique: encore un exploit en vue pour Hombourg, contre Jong Lede?

Revers de la médaille, la première rencontre de championnat qui devait se dérouler ce dimanche face à Beaufays a dû être décalée au jeudi 18 août, le calendrier donnant la priorité à la Coupe de Belgique. "Pour le club, ce nouveau match de Coupe de Belgique, qui plus est à domicile, est évidemment intéressant, mais il s’agira samedi de notre 5e rencontre officielle en moins de deux semaines et cela pèse sur les organismes. Notre priorité restant de bien figurer en championnat, nous jouerons ce duel comme une préparation sérieuse, j’en profiterai pour faire tourner mon effectif et faire souffler certains joueurs"commente le mentor hombourgeois.

À noter qu’au 4e tour, le vainqueur de ce match rencontrera le gagnant du match entre Westhoek (D2 flamande) et Habay La Neuve (D3 ACFF).

Hombourg – Jong Lede (Samedi, 19h)

Arbitre: M. Lobet.

HOMBOURG: Stassen, Degueldre, D. Meunier, Bayard, Baltus, Martin, Hick, Potoms, Duthoo, Bauwens, Th. Beckers, Belboom, Schwontzen, Heudt, Renkens, S. Meunier.

Absents: C. Schonbrodt (suspendu), A. Schonbrodt (travail), Dorthu et Wets (blessés).