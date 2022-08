AS EUPEN: Moser, Van Genechten, Lambert, Kral, Ndri, Deom, Magnée, Christie-Davies, Charles-Cook, Prevljak, Nuhu; Nurudeen, Roufosse, Davidson, Magee, Paeshuyse, Gorenc, Offermann +? (sélection à confirmer samedi).

Absents: Peeters (suspendu), Oger, Jeggo (pas prêts), S. Keita (blessé).

"Ce début de saison est difficile. Nous venons d’affronter trois des meilleures équipes du championnat… et bientôt une quatrième."L’entraîneur de l’AS Eupen, Bernd Storck, est conscient que ses hommes ont fort à faire en ces premières semaines de 2022-2023. En effet, après avoir enchaîné Charleroi, le Club de Bruges puis Genk, c’est l’Antwerp, leader, que les Pandas s’apprêtent à affronter. Une formation qui a signé un 9 sur 9 en championnat et vient d‘écarter Lillestrom au 3etour des qualifications de la Conférence League.

S’ils ne partent pas favoris, les Eupenois ont toutefois des raisons d’y croire. D’abord parce que les lendemains européens sont toujours compliqués pour les formations belges. Ensuite, car les ouailles de Bernd Storck ont prouvé, fin juillet, que même Bruges peut être battu au Kehrweg (2-1)."J’ai dit à mon équipe que rien n’est impossible. Nous devons continuer sur la voie qui est la nôtre depuis le début", souligne le coach allemand.

Même la semaine dernière, à Genk, l’AS n’a de fait pas été ridicule (du tout)."Quand tu prends deux buts en huit minutes là-bas, c’est compliqué. Mais on a su relever la tête et en deuxième mi-temps, on aurait pu faire 3-3. Si notre calendrier est compliqué, on doit toutefois prendre un maximum de points vu qu’il y aura cette fois trois descendants", ajoute pour sa part Jérôme Déom.

Avec quel gardien dimanche? À Genk, Nurudeen a été remplacé par Moser à la pause. Ce dernier"jouera les prochains matchs", a annoncé vendredi le T1."Nurudeen le sait, j’en ai parlé avec lui. Nous verrons ce qui se passe par la suite."

Après l’Antwerp, le programme réserve des duels lors desquels la pression du résultat sera plus importante: Seraing (àdomicile), Westerlo (en déplacement) puis Courtrai (à domicile). Un score positif ce 14 août permettrait d’aborder cet enchaînement avec davantage de sérénité.