Une entrée déjà copieuse pour Spa et Xhoffraix (P3D), vendredi soir

"Notre préparation a été bonne, il n’y a pas de blessé et il y a eu beaucoup de présence aux entraînements, se réjouit Sylvain Henrard, le coach xhoffurlain. On reste sur un bon match en Coupe malgré l’élimination au Croatia Wandre. Ceci dit, on reprend le championnat beaucoup trop tôt, je ne pensais pas qu’on pourrait jouer avant le 15 août, j’avais même programmé mes vacances. Je manquerai donc ce premier match à Spa, c’est Manu Servais qui prendra l’équipe en mains."

Un premier déplacement où les joueurs donneront tout pour Firmin Dandrifosse, fidèle supporter et bénévole du club, décédé la semaine dernière."On sait que ce sera un match compliqué mais on veut ramener les trois points. Spa est une équipe qui a du foot et dont l’entraîneur s’y connaît."

Spa – Xhoffraix (Vendredi, 20h)

Arbitre: M. Jebri.

Absents à Spa:Paul Masson et Geoffrey Jamotte (incertains), Jordan Emonts-Botz (suspendu).

Absents à Xhoffraix:Jean Bodarwé et Noshi Van Swieten (indisponibles).