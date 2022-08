Trois-Frontières et Heusy face à un premier défi de taille pour lancer la saison, ce vendredi soir en P2C

Pointé comme favori d’une série qui s’annonce très ouverte, Trois-Frontières aura fort à faire avec un périlleux déplacement à Rocherath."Nous allons rencontrer une équipe très solide et ce sera compliqué. Pour rappel, la saison passée, ils ont joué le tour final", note le T1 du FC3F Fabrice Burdziak."De notre côté, nous ne sommes pas encore prêts et ce début de saison vient trop tôt. Nous avons beaucoup de nouveaux joueurs et tout doit encore se mettre en place. La préparation a été difficile et on a seulement gagné notre premier match ce mardi contre Sart B."