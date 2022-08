Standard: le rêve américain, ou la suite du mauvais rêve

Côté départs, il y eut plus de monde, dans une logique d’économie: Bastien est parti à Burnley, Muleka au Besiktas, Cafaro (à St-Étienne) et Sissako ont été poussés vers la sortie, alors que Carcela est arrivé en fin de contrat et Nkounkou, en fin de prêt, est retourné à Everton.

D’autres départs pourraient encore être au programme d’ici à la clôture du mercato (6 septembre), puisque Amallah ne cache plus ses intentions de quitter les bords de Meuse, alors que la direction reste attentive aux offres qui pourraient venir pour des joueurs en fin de cycle (Cimirot, Laifis) ou qui ont un potentiel pour ramener un peu d’argent dans les caisses (Raskin).

Accélérer le mouvement?

Le changement de propriétaire n’a pas ouvert en grand les vannes, d’un point de vue financier, mais la prise de fonction officielle de Fergal Harkin, le nouveau directeur sportif, depuis quelques jours, doit permettre d’accélérer le mouvement. Et ce sera nécessaire, puisque la préparation et les premières journées (4 sur 9) ont rappelé certaines faiblesses de ce groupe, qui a au moins, avec Ronny Deila, un entraîneur qui semble capable d’insuffler une autre dynamique, plus positive.

Mais la question, pour cette équipe, reste évidente: sera-t-elle capable de se situer dans le Top 8, pour accéder au moins aux playoffs 2, qu’elle avait manqué la saison passée? Ce serait déjà une victoire, pour un club qui se reconstruit sur le terrain, et en coulisses. Cela prendra du temps. Pas de trop, espère-t-on, du côté de Sclessin…