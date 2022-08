Marvin Tasset : « J’ai encore en tête d’aller plus haut »

Tout s’est joué lors des deuxième et troisième journées, lors desquelles Marvin s’est à chaque fois glissé dans le bon groupe en évitant les pièges (8e puis 21e)."Par la suite, plus rien n’a bougé pour le général. Nous sommes arrivés au sprint massif le quatrième jour et enfin, dans l’étape de la citadelle, les bosses ont été passées à bloc mais nous arrivons quand même à 35, 40 sur la ligne."Et au final,"la victoire(NDLR: revenue au Néerlandais Frank Van Den Broek)s’est jouée avec les bonifications entre les quatre premiers, car nous ne nous sommes pas lâchés". De là à affirmer que l’ex-sociétaire de la Wallonie-Bruxelles Development avait la gagne dans les jambes… il y a un pas que l’intéressé ne franchit pas. "Non, je n’irais pas jusque-là. Mais une étape, peut-être, oui. À Couvin, j’étais bien… mais j’ai fait l’erreur de prendre trop de caféine et j’ai eu des crampes sur la fin! Dommage."

Pour aller chercher ce résultat namurois, Marvin Tasset est parvenu à gommer un gros défaut: tout perdre en un jour moins bon. Comme ça avait pu être le cas sur le Tour de Liège."Une année, j’étais 3eavant d’avoir une défaillance sur la dernière étape. Cet été encore, je n’étais pas loin du top 10 avant Pepinster. C’est quelque chose qu’on me reprochait chez Wallonie-Bruxelles. J’ai travaillé pour m’améliorer à ce niveau. Et je suis donc content d’avoir pris ma revanche sur ce Tour de Namur! Je vais continuer en prenant chaque course à fond, vu ma condition."

En espérant, peut-être, convaincre une structure de plus haut niveau?"J’ai toujours en tête d’aller plus haut, oui. Je ferai le point fin d’année. Je n’ai pas encore de contact, mais je peux comprendre qu’un seul résultat ne suffise pas. Je vais tout faire pour en signer d’autres. Et pourquoi pas en claquer une?"