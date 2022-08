Le supplément football en province de Liège saison 2022-2023 de l’Avenir Verviers (version web)

Ci-après, les rédactions sportives des journaux l’Avenir (Le Jour) Verviers et Huy-Waremme vous proposent de retrouver la version numérique du supplément 100 % football liégeois. Un guide pour le championnat 2022-2023 de football, avec toutes les informations sur la P4, P3, P2, P1, D3 et D2 ACFF, Nationale 1, D1B et D1A.