Amaury Paquet s’adjuge le jogging, Samuel Dubois le trail à Winamplanche (photos et classements)

Winamplanche proposait également un trail (22,7km) samedi après-midi. Sur cette distance, Samuel Dubois s’est à nouveau montré le plus rapide. Il s’est adjugé le trail en 1h35’41’’ soit plus de trois minutes devant Guillaume De Froidmont et près de six minutes sur Romaric Angenot. Côté féminin, Mélanie Rosu (Aînées 1) s’est imposée, en 1h59’21’’ devant Marie-Hélène Thonnard (Aînées 2) et Danielle Froidmont (Aînées 2).

La Gileppe ce vendredi soir (19h30)

Pour rappel, les prochaines manches du Challengel’Avenir Verviers: ce vendredi 12 août (19h30), le jogging de La Gileppe Trophy (9 km) ainsi que dimanche 14 août (20h), le jogging baelenois (7,8 km).

Résultats

Jogging des 6 Gués (Winamplanche) 06/08/2022 - 10,5 km

1 PAQUET AMAURY 38:50:00

2 KONINCKX STEPHANE 38:55:00

3 ERNENS GAETHAN 39:35:00

4 DE LA CERDA THEO 41:01:00

5 WEUSTEN CEDRIC 41:25:00

6 WYAIME ANTOINE 42:04:00

7 HEROUFOSSE CHRISTOPHER 42:14:00

8 JOCKIN FRANCOIS 43:34:00

9 HECK MARC 43:49:00

10 NIZET KEVIN 44:10:00

11 BROCHARD VINCENT 44:56:00

12 PLAIR SIMON 45:00:00

13 VAESSEN FRANCOIS 45:26:00

14 JANDRAIN FRANCOIS 45:31:00

15 NOEL JULIEN 45:56:00

16 VANHULST BENOIT 46:05:00

17 BREUER GUILLAUME 46:10:00

18 VITELLO CHRISTOPHE 46:27:00

19 SCHOONBROODT BENOIT 47:15:00

20 DEJARDIN FRED 47:22:00

21 MATHIEU BERNARD 47:49:00

22 HICK GAELLE 48:14:00

23 LEHAEN PIERRE-OLIVIER 48:21:00

24 HORWARD FRANÇOISE 48:32:00

25 LORQUET JEAN-MARC 48:33:00

26 SCHOENMAKERS BENOIT 50:05:00

27 JORIS JONATHAN 50:12:00

28 DHONDT FREDERIC 50:21:00

29 LEUSCH MYRTILLE 50:24:00

30 COOSEMANS ROMUALD 50:28:00

31 LIBERT SEBASTIEN 50:51:00

32 LEGISA STEPHANIE 50:54:00

33 WINTGENS NICOLAS 51:02:00

34 DOSTER JEREMIE 51:05:00

35 NAHON CHRISTIAN 51:20:00

36 HAVARD FLORIAN 51:25:00

37 DE RIDDER OLIVIER 51:28:00

38 JEUKENS MICHEL 51:52:00

39 MAUHIN BENOIT 51:53:00

40 DESSOUROUX JEAN 51:56:00

41 SZLACHTA CAROLE 51:59:00

42 LAMBERT CHRISTOPHE 52:13:00

43 BECKERS JOEL 52:21:00

44 SICIM MUSTAFA 52:24:00

45 HERBET CORALIE 52:34:00

46 WEERTS JEAN 52:36:00

47 GOMEZ INCONNU 52:47:00

48 TOMASOVIC THEO 52:52:00

49 NYSSEN PIERRE 52:55:00

50 JORIS DIDIER 53:00:00

51 HUPPERTS DICK 53:22:00

52 AGUS PAOLO 53:32:00

53 DECHANIS VALERIE 53:40:00

54 DEGHAYE BERNARD 53:45:00

55 GILLET GREGORY 53:49:00

56 DEWESPIN QUENTIN 53:55:00

57 GREGOIRE CHRISTOPHE 53:56:00

58 SERVAIS NATHALIE 54:01:00

59 DEKENS MARC 54:23:00

60 CUPERS EVELYNE 54:26:00

61 BYNENS NICOLAS 54:30:00

62 DONY PHILIPPE 54:41:00

63 LEDENT XAVIER 55:08:00

64 GIET AMAURY 55:23:00

65 SCHMITZ XAVIER 55:56:00

66 HOURLAY FREDERIC 56:11:00

67 LEMAIRE MICHEL 56:28:00

68 MOYSE EVELYNE 57:06:00

69 DABOIS MAXIME 57:30:00

70 BECKERS ANAIS 57:30:00

71 HEYNEN JACQUES 57:54:00

72 MASSART THIERRY 58:08:00

73 LEFIN PASCALE 58:21:00

74 COUCKE THOMAS 58:28:00

75 LUCA DI PINASO LUCAS 58:34:00

76 SCHWEYEN MAEVA 58:35:00

77 VALENDUL GLENN 58:35:00

78 EUGENE SEBASTIEN 58:40:00

79 LACROIX LUDIVINE 58:44:00

80 VANDERHEYDEN JULIANE 58:44:00

81 VINCENT LUC 58:45:00

82 SERVAIS RONALD 59:22:00

83 BORGUET SEBASTIEN 01:00:20

84 TOMBEUX CLIO 01:00:33

85 TOMBEUX CHRISTOPHE 01:00:33

86 BASSLEER OLIVIER 01:00:39

87 LAZIDI KEVIN 01:00:53

88 SOLHEID ULRIC 01:01:02

89 SCUROLE CATHERINE 01:01:07

90 COUVREUR CHARLES-PHILIPPE 01:01:59

91 GAILLARD BENOIT 01:02:05

92 MARCHAL AMAURY 01:03:16

93 POLIS LUCIENNE 01:03:30

94 MAWET NATHALIE 01:04:21

95 COLLARD BOVY ERIC 01:04:25

96 HUON NICOLAS 01:04:27

97 GOHY VALERIE 01:04:37

98 SCHOLZEN JOANNIE 01:04:41

99 MEURICE DAMIEN 01:06:51

100 BONHOMME NICOLE 01:07:48

101 MICHEL AURELIE 01:08:43

102 COLLETTE DELPHINE 01:08:43

103 HOURLAY LAURENCE 01:08:57

104 FRERE ISABELLE 01:09:22

105 DETHIER SOPHIE 01:10:35

106 PRIJOT LAURA 01:11:01

107 CREPPE ANNE FRANCOISE 01:11:19

108 BERTRANG JULIEN 01:11:34

109 MARQUET MANON 01:12:03

110 CERKIEWICZ BERNARD 01:12:27

111 BISSOT ANNE 01:12:40

112 HIGNY BENOIT 01:12:41

113 BALAES MARC 01:12:56

114 DUBART SEVERINE 01:13:01

115 YERNAUX SOPHIE 01:14:08

116 YERNAUX FLORENCE 01:14:08

117 ESSELER VALERIE 01:14:13

118 BONHOMME AUDREY 01:20:57

119 SCHIERVEL SEVERINE 01:20:57

120 NYSSEN PIERRE 01:20:58

121 MELOT ANNE FRANCOISE 01:23:30

122 GARDIER MAUDE 01:23:30

123 PETRY RENAUD 01:31:58

Trail des 6 Gués (Winamplanche) 06/08/2022 - 22,7 km

1 DUBOIS SAMUEL 01:35:41

2 DE FROIDMONT GUILLAUME 01:38:58

3 ANGENOT ROMARIC 01:41:28

4 MEMURLIN CHRISTOPHE 01:47:03

5 STOFFELS ANTHONY 01:48:01

6 FABRE FLORIAN 01:49:35

7 SCHAUS NICOLAS 01:49:46

8 MATHONET JULIEN 01:50:58

9 THIRION VALENTIN 01:53:20

10 DUBOIS JONATHAN 01:55:51

11 BEENDERS ALEXANDRE 01:56:02

12 ROBERTI FRANCOIS 01:57:00

13 NOEL PHILIPPE 01:58:28

14 SCHOLZEN CHRISTOPHE 01:58:56

15 SOARES FERNANDO 01:59:17

16 ROSU MELANIE 01:59:21

17 HERMAN RENAUD 01:59:44

18 JACOB-PAQUAY ERIC 02:01:02

19 LEJEUNE PHILIPPE 02:01:07

20 LEJEUNE CHRISTOPHE 02:01:27

21 HENNICO PIERRE 02:02:13

22 LAUWEN GINO 02:02:31

23 BRUYÈRE DIDIER 02:02:57

24 GALAND MICHAEL 02:03:42

25 DACO RAPHAEL 02:03:45

26 CORBESIER LAURENT 02:04:39

27 ALAIN SIMONIS ALAIN 02:05:20

28 GAILLET OLIVIER 02:05:48

29 DE MEO MARINO 02:06:45

30 JEWASINSKI MICHEL 02:07:08

31 MOUSSEBOIS ERIC 02:08:09

32 JOURDAN GUY 02:08:43

33 THONNARD MARIE HELENE 02:08:47

34 FROIDMONT DANIELLE 02:09:38

35 MARIQUE JEAN CHRISTOPHE 02:10:49

36 HUA AXEL 02:11:29

37 VANDENDRIESCCHE MICHAEL 02:11:52

38 DEVOS SERGE 02:12:10

39 LAMOUR VIRGINIE 02:12:44

40 GEORIS SEBASTIEN 02:12:44

41 BEFFORT MARC 02:13:09

42 BEFFORT ELENA 02:13:09

43 PEETERSILLE FREDERIC 02:15:23

44 HARDY FRANCOIS 02:16:03

45 BONBOIRE DAVID 02:17:45

46 JAMIN DOMINIQUE 02:19:02

47 VAN RENTERGHEM JIMMY 02:19:45

48 DOURTE OLIVIER 02:19:53

49 THELEN LAURA 02:19:54

50 NEUTELEERS ERIC 02:19:54

51 LARBUISSON JESSICA 02:19:59

52 WANSART NICOLAS 02:23:27

53 PINCKAERS CHRISTOPHE 02:23:28

54 VERLUYTEN VERA 02:23:36

55 BAUTE BENOIT 02:23:54

56 PAPA TOMMASO 02:23:58

57 BALCAEN YANNICK 02:24:06

58 BOLOGNA CHRISTIANE 02:24:43

59 LEGROS GHISLAIN 02:24:44

60 THOMAS XAVIER 02:25:10

61 EEMBEEK KITSTEN 02:25:26

62 PFLIPS BERND 02:25:50

63 LEVAUX PATRICK 02:25:57

64 D ATTARDI FREDERIC 02:29:04

65 STASSEN CEDRIC 02:29:32

66 COLIN JEAN-LOUIS 02:30:13

67 DE GRAAF ARNOLD 02:30:28

68 SPAILIER FABIEN 02:31:07

69 STASSART RENAUD 02:31:07

70 DELWAIDE ANNE 02:31:22

71 RENNOTTE RAPHAEL 02:31:32

72 HAUBRECHTS AURELIE 02:31:33

73 BONTEMPS OLIVIER 02:32:02

74 MARGOULIES YVES 02:33:14

75 PELZER FREDERIC 02:36:22

76 DE WERGIFOSSE YVES 02:37:07

77 DHEUR CHRISTOPHE 02:38:19

78 MINGUET LAURENCE 02:40:02

79 MINGUET DIMITRI 02:40:02

80 BUCHE JEAN-PASCAL 02:40:02

81 CORNET JEAN MARC 02:41:19

82 VERDIN FREDERIC 02:41:34

83 BURNIAT OLIVIER 02:41:34

84 BIERMANS FRANÇOISE 02:41:51

85 DEGBOMONT CAROLINE 02:43:04

86 BROUWIER DAMIEN 02:44:44

87 BARTHOLOMEUS NICOLAS 02:46:44

88 VANDEPUTTE PASCAL 02:46:53

89 MOERS CHRISTOPHE 02:47:47

90 HAYEN THOMAS 02:48:53

91 DERWAEL PIERRE 02:52:15

92 BROUWIER VINCENT 02:52:40

93 CHEHER CHRISTOPHE 02:53:22

94 DEFRANCE ANNE 02:54:46

95 SCHMITZ ANNELIESE 02:54:48

96 FONTAINE PIERRE 02:56:36

97 LALLEMAND VIRGINIE 02:57:52

98 BOLSEE EVELYNE 03:00:02

99 KAESMACHER DIDIER 03:08:22

100 JUNGBLUTH RAYMOND 03:14:13

101 LEGRAND HUGUETTE 03:14:21