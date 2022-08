Pierre de Froidmont passe 20e mondial: «Gagner une Coupe du monde, le rêve ultime»

«La marche me semblait trop haute»

Un top 5 en Coupe du monde, devenir le 20e meilleur vététiste du monde à seulement 25 ans: le Pierre de Froidmont plus jeune n’en espérait certainement pas autant, si vite.

"Il y a quelques années, je n’aurais en effet jamais cru que ça puisse marcher aussi bien pour moi chez les élites. La marche me semblait trop haute. Cette saison, ma 6e place au Brésil m’avait toutefois prouvé que faire top 5 était réalisable", souligne le Theutois, aujourd’hui installé à Battice."C’est bien de le réussir sur une des dernières grosses courses de ma saison, qui est d’ores et déjà pleinement réussie."

«C’est très ouvert»

Forcément, une telle progression permet d’envisager la suite avec sérénité et ambition, pour Pierre de Froidmont. Jusqu’à l’imaginer, un jour, sur la plus haute marche du podium d’une épreuve de Coupe du monde?"En tout cas, j’ai réussi de belles choses cette année. Et je remarque que parmi ceux qui terminent souvent dans le top 10, c’est très ouvert: dans un grand jour, avec des circonstances favorables, chacun est capable de faire podium… voire de gagner. L’Italien avec lequel je sprinte pour la 4eplace au Canada(NDLR: Luca Braidot)en a déjà claqué deux. Celui qui termine premier (NDLR: Titouan Carod)est parfois 20e. Ce n’est plus Nino Schurter ou Julien Absalon qui remportent tout. Je sais qu’il me faudrait une journée parfaite et sans doute encore franchir des étapes d’ici-là aussi. Mais je ne me ferme pas cette porte. Gagner une Coupe du monde, c’est le rêve ultime."

Ce sont les parcours de Vallnord (Andorre),"en altitude", et… du Mont-Sainte-Anne où, selon lui, ça"pourrait très bien fonctionner", car"j’aime quand ça grimpe". Parfait pour atteindre les sommets.