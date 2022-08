Non, ce n’était pas un critère de rester en Belgique. Mon choix a été fait en fonction du projet sportif. J’aime également l’esprit familial de Wanty, un aspect important pour moi. J’ai eu des contacts avec des World Tour étrangères, mais j’avais déjà signé. Je n’ai même pas voulu entamer les discussions et je ne le regrette pas: Wanty m’a fait confiance et je suis quelqu’un de loyal. C’est, en plus, une structure qui va encore grandir.

Qu’est-ce qui a convaincu les dirigeants de te faire confiance?

Il vaut mieux leur demander (rires). Ils voient que j’ai quelque chose sous le capot, que je peux devenir un bon coureur pour l’équipe.

Il y a pile 5 ans, tu arrêtais le VTT. Est-ce que ça t’a aidé à progresser plus vite sur le bitume?

Je dois avouer que je n’ai jamais regardé en arrière. Je pense que le VTT m’a apporté beaucoup, mais je crois aussi que j’ai fait le changement au bon moment. J’évolue en fonction des courses auxquelles je participe, des expériences que je prends. Ce n’est pas le fait d’avoir stoppé le VTT qui a fait de moi un autre coureur.

Tu as signé pour 2 saisons. Comment les envisages-tu?

D’abord, je dois devenir un coureur constant au niveau World Tour, passer le cap. Puis un bon coéquipier. Et pourquoi pas, parfois, potentiellement jouer ma carte. Mais ça, pas avant la deuxième année, voire plus tard. Je veux prouver qu’ils ont fait un bon choix avec moi.

Tu aimes par-dessus tout les courses pavées. Ton objectif est d’en rouler un maximum?

On reparlera des courses plus difficiles une fois que j’aurai appris à bien prester en World Tour. Gand-Wevelgem, Roubaix, sont évidemment les courses qui me conviennent le mieux pour le moment. Je n’ai toutefois pas encore discuté vraiment de mon programme. On verra en fonction de mon hiver.

Et un grand tour, ça te tente?

C’est très important dans le développement d’un coureur comme moi d’enchaîner 21 jours de course. Ça peut apporter beaucoup. J’aimerais en faire, c’est clair. Les finir est quelque chose d’exceptionnel. Peu de gens peuvent s’en targuer.

Dès l’an prochain?

Je ne sais pas… On verra comment j’entame la saison 2023. Je vais d’abord finir celle-ci, avec Paris-Tours comme dernière belle course.