Grégory Mager, arbitre: « Les joueurs en fin de carrière se tournent plutôt vers le coaching, pas vers l’arbitrage »

« Mais après deux ou trois mois sans football, ça me manquait. Ma femme, ex-arbitre, m’a alors suggéré de me lancer dans l’arbitrage. Et j’ai vite accroché… »Après un premier match U16 à Magnée, Greg Mager a rapidement gravi les échelons. En cet exercice 2022-2023, il va entamer sa septième saison d’arbitrage, la cinquième en P1.

« Ce qui me motive? L’amour du sport. Même si je le vis autrement, je reste un acteur du match, d’autant que je communique beaucoup avec les joueurs et entraîneurs. Au fond, la différence, c’est qu’après le match, je suis seul ou avec mes assistants, mais il n’y a rien à fêter. Ce qui manque le plus, c’est peut-être cet esprit d’équipe, de groupe, même si j’ai une bonne relation avec les joueurs, entraîneurs et dirigeants. » Pareille motivation s’avère chaque fois plus rare. On le sait: notre football manque d’arbitres. Des profils comme celui de Greg Mager ne sont pas faciles à dénicher.

« À mon âge, les anciens joueurs qui veulent rester dans le football optent plutôt pour le coaching que pour l’arbitrage. Et le manque d’arbitres ne me surprend pas trop au vu de ce que certains subissent certains dimanches… » Celui qui vit désormais du côté de Welkenraedt ne pointe pas du doigt les joueurs, mais plutôt le public.

« Quand il y a du monde, les agressions verbales se perdent dans le bruit. Mais quand on les entend, c’est pesant. On sent qu’il y a un vrai problème avec des valeurs essentielles comme le respect. J’ai l’impression qu’avant, ce n’était pas pareil. Ici, on voit des gens qui viennent au match dans le but de vociférer sur l’arbitre dès le coup d’envoi. »

«C’est ça le plus difficile»

S’il est de ceux qui ont su se constituer une solide carapace, l’arbitre Mager sait aussi que les erreurs peuvent arriver.

« On fait tout pour les réduire au maximum. Me concernant, mon passé de joueur m’aide beaucoup. Au fond, la plus grande difficulté, c’est de gérer le hors-jeu quand on arbitre seul. Parfois, tu as quelqu’un dans le public qui, par hasard, se trouve justement sur la ligne de l’action. Et il ne comprend pas que toi, avec les deux équipes à gérer et un autre angle de vue, tu ne vois pas ce qu’il voit. C’est dommage… »

Mais notre interlocuteur ne leur en tient pas trop rigueur. Il ne s’en cache pas, lui aussi, à l’époque, aimait parfois contester. »En tant que joueur, disons que j’étais un hargneux » avoue celui qui est désormais de l’autre côté du sifflet. « En tant qu’arbitre, j’ai un bon contact avec les joueurs. Les looks ont changé, oui, mais je trouve que sur le terrain les mentalités restent bonnes. Moi, je le répète, je fais ça par amour de mon sport. Parce que ça me permet de rester dans cet univers que j’apprécie, de revoir des gens que je connais, de parfois arbitrer les enfants d’ex-équipiers. C’est sympa. Et puis: contrairement au coaching, c’est moins contraignant, notamment la semaine » conclut Grégory Mager, qui n’a pas attendu le début du championnat pour reprendre le chemin des terrains. « Entre les amicaux et les Coupes, ça n’arrête pas! » Et puisqu’on manque d’arbitres, les sollicitations se multiplient.

« Ce qui est clair, c’est que je ne regrette pas mon choix. Ici, pour la saison à venir, j’avoue que j’ai hâte. Je crois que tout le monde se réjouit de vivre une saison sans contraintes ou obligations liées au Covid. Retrouver le lien social, le public, les buvettes… Vivre une saison normale va faire plaisir à tout le monde! »

