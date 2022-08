Retour de la parade avant les 6 Heures de Spa

Avant que tout ce beau monde s’explique sur les sept kilomètres du tracé francorchamptois dès dimanche midi, les amateurs de deux roues motorisées sont conviés la veille à une grande parade.

"De manière concrète, les motos quitteront le circuit sur le coup de 18 heures pour faire leur entrée dans Spa une quinzaine de minutes plus tard", confie Florian Jupsin pour l’organisation."Les machines seront alors exposées, tandis que les équipages prendront part à une grande séance d’autographes et de selfies. Une Grid Girls sera également proposée et récompensera les équipes qui auront particulièrement soigné leur présentation. Sans oublier le Circus Trial Tour de Fred Crosset."

De quoi entamer de la meilleure façon ce week-end placé sous le signe de la compétition et du spectacle.

Le programme

Samedi 13 août

18h-21h: parade au centre de Spa.

Dimanche 14 août

9h-11h: essais qualificatifs.

11h55: départ des 6 Heures Moto.