L’Union Limbourg avec Bouli Lanners pour son retour dans ses installations de Dolhain

"Le club voisin du R Baelen FC, avec qui une association existait déjà au niveau des équipes de jeunes, nous a fait le plaisir de nous héberger tout au long de la saison 2021-2022."

Et, aujourd’hui, le bout du tunnel, enfin.

"Après plus d’un an d’efforts et de reconstruction, le club va enfin pouvoir réintégrer ses installations remises en état à l’occasion du 1er match de championnat de l’équipe première contre le FC Charneux ce samedi 13 août à 19h30."

Un retour au bercail qui sera marqué « par la présence de Bouli Lanners, comédien, scénariste, metteur en scène et réalisateur originaire de La Calamine », ajoute encore l’Union Limbourg.

"Même si ce retour sera effectué sobrement, et même si tous les travaux ne sont pas complètement terminés, l’ensemble du club serait heureux de vous compter parmi nous à cette occasion"indique encore l’Union Limbourg, qui peut d’ores et déjà être fier du travail accompli et de ce come-back "à la maison".