Le Stembertois Abder Akdim l'affirme: « Rester à Raeren-Eynatten, c’était la bonne décision »

" Quand Jona a annoncé qu’il quittait le club, il y a eu beaucoup de doutes"avoue-t-il. "D’autant plus que je sortais à peine de ma revalidation. Clairement, j’ai hésité. Je ne savais pas si je devais continuer en nationale ou redescendre plus bas. Mais après réflexion, j’ai décidé de rester. Avec le Covid-19 puis ma blessure, je n’ai pas encore joué une saison complète pour Raeren-Eynatten depuis mon arrivée. Je ne pouvais pas partir là-dessus et aujourd’hui, je pense avoir pris la bonne décision."

Un choix qui fait presque de lui un ancien au sein d’un groupe qui a vu arriver 9 nouveaux joueurs à l’entre-saison.

«Faire une saison complète»

"C’est clair que l’équipe a beaucoup changé mais c’est positif. Qualitativement, on est au-dessus des années précédentes. Avant, il y avait une quinzaine de joueurs qui avaient vraiment le niveau. Avec les blessés et suspendus, le 11 de base était souvent simple à faire. Ici, il y a vraiment une vingtaine de très bons joueurs. Je crois qu’en ce moment, c’est un vrai casse-tête pour le coach quand il doit faire la composition d’équipe."De quoi permettre à Raeren-Eynatten de franchir encore un palier supplémentaire dans les années à venir? Abder Akdim y croit même si à titre personnel, il espère avant tout"enfin faire une saison complète et retrouver mon niveau".