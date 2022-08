Au tennis de Pepinster, «on espère être prêts en octobre prochain»

Jean-Marie Dossogne, plus d’un an après les inondations de juillet 2021, où en est la rénovation du TC Pepinster?

Le club-house est relativement intact, c’est une bonne chose. En bas, dans la remise de matériel, les dégâts ont été couverts par l’assurance. D’autant qu’en plus des inondations, nous avons eu la visite de voleurs visiblement internes au club, puisqu’il semblerait qu’ils avaient les clés. Ça a été un coup supplémentaire…

Quid des terrains?

On a rapidement envisagé la reconstruction, mais on s’est quelque peu emballé en croyant que ça pourrait être fait pour la fin d’année 2021.

Mais ça n’a pas été le cas. Pourquoi?

D’après les contacts que j’ai eus, on m’a dit qu’en un mois de travaux, ce serait fait, ce qui m’étonne un peu. Le souci concerne le financement de ces travaux. Ce sont des terrains communaux et, de notre côté, nous n’avons pas les reins assez solides que pour financer tout ça seuls.

Où en est le dossier?

Les terrains n’étaient pas assurés, mais nous avons fait appel au Fonds des calamités qui a répondu favorablement. Le budget alloué au tennis se retrouve dans une enveloppe plus large. Le gros problème, pour l’instant, c’est de savoir quand elle sera débloquée et disponible pour le TC Pepinster. C’est de l’administratif et du politique, donc c’est compliqué.

Pepinster étant l’une des communes les plus touchées par les inondations, on imagine que la rénovation du tennis n’est pas forcément en haut de la liste des priorités?

On le conçoit très bien: les personnes sinistrées qui sont toujours sans maison sont évidemment plus importantes qu’un club de tennis. Mais on draine un peu de monde, avec 120 affiliés, les amis, les familles, les personnes qui viennent voir.

Justement: comment garder ses affiliés alors que les installations ne sont toujours pas disponibles?

Le Comité était en plein renouvellement. Tout le monde reste motivé et on a gardé beaucoup de nos membres, même en devant envoyer nos joueurs dans d’autres clubs, qui ont eu la gentillesse de bien vouloir nous accueillir. Je pense à Lambermont, à Spa et au Pano (RCS Verviétois). Merci à eux.

Quand espérez-vous rouvrir les portes de votre club?

On fête les 50 ans du club en cette année 2022. Nous sommes évidemment très motivés et l’idée de rouvrir avant la fin d’année est là. On nous a parlé du mois d’octobre 2022.

La saison d’été sera alors finie…

Oui mais ce sera un signal positif à envoyer à nos membres. Si on fait une année de plus sans terrains, là je crois qu’on va finir par perdre certains de nos membres.

D’où l’importance de montrer que le club reste actif, en organisant des tournois ailleurs.

Oui tout à fait. Nous en avons déjà proposé deux à Lambermont, un au Pano et viendra bientôt le Wimbledouble, à Lambermont aussi.

Revenons-en à la rénovation des terrains du TC Pepinster. Devoir tout refaire, c’est aussi l’occasion de faire les choses autrement, non? Voire de se lancer dans le padel?

On avait réfléchi à l’éventualité de construire des terrains de padel il y a un certain temps déjà, mais le comité n’était pas chaud. On s’est peut-être trompé, je ne sais pas, mais pour un club comme le nôtre qui fonctionne seul, gérer du padel, ce n’est pas facile. Mais nous sommes ouverts à tout.

Et pour le tennis? Tout sera refait à l’identique?

Peut-être pas… On fera peut-être un terrain de moins en ne reconstruisant pas directement le cinquième, qui se trouve près de l’entrée. Car il faut bien avouer qu’on manque de place. Cela pourrait servir à un parking, à un padel, ou simplement à un terrain de tennis comme avant car un terrain de moins, ça risque aussi de poser problème pour les interclubs. Donc à ce niveau-là, on réfléchit encore, tout en sachant que l’enveloppe qui nous sera allouée n’est pas là pour améliorer les choses mais pour reconstruire à l’identique. Si on peut avoir nos terrains et rejouer à Pepinster, on sera déjà heureux!