Ce dimanche, à l’occasion de la finale de l’Ethias Ladies Open, tournoi ITF 25000 $ organisé à Eupen, les amateurs de balle jaune s’étaient déplacés en masse pour soutenir l’Eupenoise Marie Benoit (WTA 362). Opposée à la Tchèque Aneta Kucmova (WTA 446), la représentante de l’arrondissement verviétois a livré une belle bataille, mais s’est toutefois inclinée 7-5, 6-4 après deux heures de match et, on le répète, une rencontre serrée.

Nous avons profité pour lui poser quelques questions.

Marie Benoit, cette finale s’est jouée à pas grand-chose. Qu’est-ce qui a fait la différence?

C’est difficile à dire car effectivement, parfois ça se joue à pas grand-chose. Mon adversaire a eu plus de longueur et de consistance dans son jeu. De mon côté, j’étais un peu moins dynamique au niveau des jambes donc j’avais du mal à être bonne défensivement. Ce sont donc plusieurs éléments qui, mis ensemble, font la différence à ce niveau-là.

De fait: votre adversaire Aneta Kucmova a commis peu de fautes et semblait particulièrement solide ce dimanche.

Oui et de mon côté, je n’ai pas assez contrôlé le jeu. Et ce n’est pas ma force de défendre et de remettre tout… Disons qu’elle a mieux utilisé son potentiel que moi.

À quel point était-ce particulier de disputer un tournoi ITF 25000 $ «à la maison»?

Ça fait plaisir de jouer ici à Eupen. Et ça permet à certaines personnes de réaliser ce que c’est, un tournoi international. Car au fond, on en a peu en Belgique. C’est beau de pouvoir partager ce tennis avec des gens que je pourrais connaître. Et puis avoir du public ainsi, c’est rare quand je joue à l’étranger. Donc ça m’a fait plaisir.

Il y a cette déception légitime de la finale perdue, mais ça reste malgré tout une belle semaine pour vous, non?

Oui, tout à fait. On essaye toujours de chercher la petite bête et de faire mieux. Parfois il faut juste se poser et se dire que c’était une bonne semaine; prendre le positif. Il ne sert à rien de toujours se descendre après une défaite et tout voir négativement. Ici c’était vraiment une bonne semaine et je peux être fière de ça.

Quelle est la suite du programme pour Marie Benoit?

La semaine prochaine, je participe au tournoi de Coxyde (ITF 25000 $). Puis je partirai une semaine en vacances et pour la suite, il n’y a encore rien de décidé.

Après la finale, au micro du directeur du tournoi Olivier Zimmermann, vous avez évoqué à demi-mot «des choses à annoncer, mais pas maintenant…». Peut-on en savoir plus?

Mhmm… Non, pas tout de suite (rires).