Kevin Fassin (Elsaute) : "On va devoir mettre notre bleu de travail"

Pour le moment, la préparation des Elsautois n’est pas idéale."C’est la première année où on a beaucoup de transferts entrants, il faut que l’on apprenne à se trouver."

Les absences de plusieurs joueurs importants pèsent aussi dans la balance actuellement."C’est clair que des cadres du noyau comme Kevin Counet, Julien Williot et son expérience ou encore Nicolas Tossings qui est le patron de l’équipe, nous manquent pour le moment. Maintenant, c’est à nous de prouver qu’on peut se débrouiller sans eux. On doit prendre nos responsabilités et montrer qu’on peut faire le travail qu’ils assument habituellement quand ils sont là, même s’il y a beaucoup de jeunes joueurs dans l’équipe."

Kevin Fassin reste cependant calme face à la situation actuelle."Le championnat commence dimanche. On ne doit pas encore parler de confiance. C’est une nouvelle saison qui arrive, avec de nouvelles équipes dans la série. Plusieurs formations se sont bien renforcées. On sait qu’on va être attendu à la suite de notre bonne saison dernière mais c’est ainsi. Il ne nous reste qu’une seule chose à faire: travailler pour présenter un autre contenu que sur les deux derniers matches. On va devoir mettre notre bleu de travail, on n’a pas le choix."