Arrivé chez les Pandas cet été, le jeune défenseur était titulaire du côté de l’AS. Des retrouvailles particulières, forcément.

"C’était génial d’évoluer dans ce stade, où je connais beaucoup de monde que ce soit en tribune ou sur la pelouse. C’était fantastique, même si j’ai parfois eu mal aux oreilles à cause du bruit (rires)" confiait-il après la défaite 4-2 d’Eupen à la Cegeka Arena."Après 8 minutes, c’était 2-0. Je ne comprends pas ce qu’il s’est passé. On encaisse deux fois le même but."

Eupen a pourtant relevé la tête et, à 3-2, aurait pu arracher le point du partage sur le bel effort d’Ignace N’Dri en fin de partie."On a manqué d’un peu de chance. C’est le football…"Pas de chance non plus pour Stef Peeters, un brin trop nerveux et sanctionné d’une carte rouge (2 jaunes), comme Gary Magnée une semaine plus tôt. Ce week-end, pour affronter l’Antwerp, Eupen récupérera le Soumagnard Magnée, mais devra se passer des services de son métronome Stef Peeters.

"C’est dur, car Stef est un joueur très important de notre équipe"ajoute Van Genechten, qui a préféré esquiver la question sur le changement de gardien dès la mi-temps (Nurudeen remplacé par Moser). "Je me suis retourné et j’ai juste vu qu’on avait changé de gardien…"déclarait-il, un brin embarrassé, avant d’évoquer sa situation et son arrivée à Eupen.

"Au début, c’était particulier car jusque-là, j’étais à la maison avec papa et maman qui s’occupaient de tout, donc ça a été un gros changement!"

Une nouvelle vie que le défenseur de 20 ans apprécie."Je me sens désormais comme à la maison à Eupen. Je travaille dur pour jouer et là, j’ai du temps de jeu. Donc c’était un bon choix pour moi que de signer à Eupen. Merci aussi à Genk de m’avoir permis de partir…"