Alexy Roland (Trois-Ponts): «Hombourg l’a fait, pourquoi pas nous?»

Après avoir éliminé deux formations de P1 (Ethe puis Mons B), Trois-Ponts va affronter un plus gros morceau encore, dimanche au Stade Communal. C’est en effet le RSD Jette (D2 amateur) qui rendra visite au Tripontains au troisième tour de la Coupe de Belgique."Ce n’est que du bonus, explique Alexy Roland, qui fait partie des meubles dans cette équipe de Trois-Ponts.Il y a deux mois, on était encore en P3. Là, on gagne contre deux P1 et on va jouer contre une équipe d’un autre niveau encore. Pour les jeunes, c’est une super expérience. Et pour moi aussi. Je pense que c’est la première fois que je joue la Coupe de Belgique."