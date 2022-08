Ce dimanche en Coupe de Belgique contre Vigor Hamme (défaite aux tirs au but), l’offensif a joué une bonne heure de jeu."Pour moi, c’était un bon match. J’ai eu un peu de mal à prendre mes marques car je suis nouveau dans l’équipe et c’est la première fois que je suis dans un noyau A. Il va me falloir un petit temps d’adaptation mais je pense avoir pu apporter quelque chose à mes équipiers", analyse Abdou Akdim."Je ferai mieux la prochaine fois, je suis là pour évoluer et prendre exemple sur les plus anciens tout en apprenant du coach."

Avant d’engranger de nouvelles minutes de jeu, le Verviétois va poursuivre son adaptation dans son nouvel environnement."L’équipe est au top, tout le monde est sympa. Il y a du caractère, de l’expérience et de la jeunesse dans ce groupe, ce qui forme un beau mix", indique Abdou, ultra-motivé à l’idée de faire son trou à Dison."Mon ambition? Aller le plus loin et le plus haut possible. Montrer que je suis capable de jouer et d’apporter quelque chose à cette équipe. À moi de prouver cela aux entraînements et en match puis le coach fera ses choix."

Plus jeune, l’attaquant a débuté sa formation à Andrimont, avant de partir au RCS Verviers (U13 – U14) puis à La Calamine.

«Franchir un cap»

"J’ai joué là-bas trois, quatre ans. J’ai été surclassé en P2 puis en P1 et de là, je suis parti en Réserves D1 Amateur à Liège. J’ai joué une saison, puis il y a eu le Covid et maintenant je suis à Dison", explique-t-il à propos de son parcours.

Désormais, le voilà à part entière dans un noyau d’équipe première, qui plus est en D2 Amateur."Je sentais qu’il fallait que je franchisse le cap. Je commençais à me faire un peu vieux pour rester avec les plus jeunes. Il est temps d’évoluer dans le monde adulte, de prendre des coups et de jouer plus dur", sourit le petit-cousin d’Abder Akdim, qui évolue à Raeren-Eynatten (D3B ACFF)."J’ai eu plusieurs contacts de clubs, mais il m’a dit que Dison était le meilleur choix", ponctue Abdou.