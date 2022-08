Tennis: Marie Benoit livre un beau combat mais s’incline en finale à l’ITF d’Eupen (25000$) [photos et vidéos]

Dans la foulée, elle disputait sa demi-finale samedi après-midi. Face à la Suédoise Caijsa Wilda Hennemann, Marie Benoit a su émerger au terme d’une rencontre disputée (1h52 de jeu). Elle a pris le meilleur avec un succès 6-4, 7-5. De quoi s’ouvrir les portes de la finale, où la Tchèque Aneta Kucmova (22 ans, WTA 446) l’attendait de pied ferme.

Une finale disputée ce dimanche. ©DLIZ

Marie Benoit, soutenue par un public venu en nombre pour l’encourager, a signé un premier set intéressant, mais sans pouvoir éviter le 7-5 en faveur de la Tchèque.

Un brin plus percutante, plus précise et plus régulière que son adversaire, Kucmova enchaînait avec une belle entame de deuxième set. Quelques amorties bien placées et plusieurs coups droits puissants mettaient Marie Benoit (WTA 238) en difficulté.

Du monde ce dimanche au KTC Eupen pour la finale Benoit - Kucmova. ©DLIZ

Menée 4-1, elle réagissait pour revenir à 5-2, puis à 5-4. Le public voulait y croire, mais après plusieurs égalités et six balles de matches sauvées par la Belge, c’est Aneta Kucmova qui s’écroulait... de joie, sur la terre battue du KTC Eupen avant de soulever le trophée.

Associée à la Japonaise Matsuda Misaki, la Tchèque a également remporté la finale du double, samedi, face à la paire Fernanda Labrana – Anna Turati (7-6, 6-3). Force est de constater que c’était « sa » semaine.

Olivier Zimmermann, directeur de cet Ethias Ladies Open organisé à Eupen. ©DLIZ