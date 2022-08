Tarik Moukrime (Verviers) et Remi Schyns (Battice) à l’Euro de Munich

C’est officiel depuis ce week-end: le Batticien Remi Schyns et le Verviétois Tarik Moukrime sont officiellement sélectionnés pour le championnat d’Europe d’athlétisme de Munich (Allemagne). C’est la Ligue belge francophone d’athlétisme (LBFA) qui l’a officialisé, sur base du ranking et non des chronos.