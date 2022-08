Pas de 8e succès pour Kevin Viellevoye au Belgium Masters Supermoto de Bilstain

Ennui mécanique

Déjà sept fois vainqueur, le Hervien Kevin Viellevoye espérait signer un huitième succès. Si tout avait bien démarré pour lui avec deux victoires en catégorie Prestige, il devait abandonner dans la troisième course suite à un bris d’axe d’amortisseur. Bien que diminué physiquement, il était décidé à remporter la super finale au caractère. Mais dès le premier tour il devait renoncer sur ennui mécanique. La voie était libre pour Romain Kaivers qui, après avoir signé deux deuxièmes places et une victoire, dominait la dernière explication de la journée pour remporter un premier succès au Belgium Masters Supermoto. Cinquième de la super finale, Nils Vandeberg était le meilleur pilote régional, alors que Romain Requier clôturait de belle façon son week-end avec une huitième place.

Moins de chance pour Kevin Meyan pris dans plusieurs chutes avant de terminer dix-septième. Parmi les belles surprises, on retiendra celle de Mallory Coussaert (20 ans) qui pour sa deuxième saison seulement de compétition participait à sa première super finale à Bilstain grâce à sa troisième place en Nationaux. Un peu impressionné par tout ce beau monde autour de lui et fatigué en fin de course, il franchissait la ligne d’arrivée en vingt-cinquième position, mais en ayant surtout pris un maximum de plaisir et engrangé beaucoup d’expérience.