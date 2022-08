Malmundaria sorti de la Coupe de Belgique à Acren-Lessines: 230 km et 4 buts qui font mal (+photos du match)

"Je ne sais pas ce qui a pu se passer en début de partie,s’interrogeait le gardien des Dragons Germain Hagemann.A-t-on été trop respectueux d’un adversaire qui nous rend deux divisions? Ce n’est pas notre genre de se croire plus beau que ce que l’on est! C’était sans doute juste un souci de tempo. On est arrivé avec notre rythme de P1 alors qu’en face, ils nous ont imposé leur rythme de D2. Ça s’est senti directement et on l’a payé au prix fort même si l’adversaire doit reconnaître avoir eu de la réussite."

Le coach malmédien Selatine Deniz embrayait:"On ne venait pas forcément ici avec l’ambition de passer ce tour car on recommence le championnat le week-end prochain et une qualification aurait perturbé tout notre calendrier. Mais j’avais espéré une autre première période. Le très long voyage auquel on n’est pas habitué nous a-t-il perturbés? Je ne sais pas! Peut-être bien. Mais ça m’importe peu en fin de compte…"

Acren-Lessines 4 - Malmedy 1

Arbitre: M. Hurteux.

Cartes jaunes:Custinne, Duyck.

Buts: Toussaint (1-0, 7e), Kone (2-0, 3-0 et 4-0, 9e, 31e et 34e), Custinne (4-1, 47e).

ACREN-LESSINES: Alexandre, Duyck, Rusigi, Condé (70e Blairon), Bourlart, Toussaint, Smars (76e Youdjouen), Baelongandi, Kone, Lutundisa, Tacko (62e Delaunoit).

MALMUNDARIA:Hagemann, R. Jacob, Samray, Mathonet (70e Q. Jacob), Vicqueray (51e Kivrak), Le Bohec, Custinne (70e Cassoth), Denis, Krings (84e Bucak), Simon, Crosset (84e Dethier).