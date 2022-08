Coupe de Belgique: un penalty puis un tir au but manqués éliminent La Calamine

En seconde période, les Calaminois ne parviennent malheureusement pas à mettre le troisième but et vont se voir rejoindre dans le dernier quart-d’heure suite à un doublé de Somers. Dans les arrêts de jeu, une action des deux remplaçants Legenvre et Benanne permet à ce dernier de provoquer un penalty. Le coup de réparation est tenté par Remacle mais le gardien De Corte détourne la tentative et permet au VK Linden d’aller aux tirs aux buts. Les cinq premiers tireurs calaminois (Lufuankenda, Remacle, Volont, Bultot et Hungs) vont tous convertir leur tentative mais Benanne manque la sienne. Kelmis est éliminé de la Croky Cup.

"C’était un vrai match de Coupe, on rate pas mal en ne parvenant pas à faire le 0-3, ce qui leur donne la possibilité de revenir" analysait le T1 de La Calamine Alexandre Digregorio. On les a laissés un peu trop faire à un moment donné, surtout qu’ils avaient un très bon niveau technique. Dommage qu’on ne termine pas le match avec le penalty dans les arrêts de jeu. Après, c’est la loterie."Sans 3e tour de Croky Cup, les pensionnaires de D3 disputeront un amical le week-end prochain, a priori face à Warnant.

VK Linden 2 (6) La Calamine 2 (5)

Arbitre: M.Thomas.

Cartes jaunes:Candel, Küçükköse; Hubert.

Buts:Bultot (0-1, 30e), Remacle (0-2, 44e), Somers (1-2, 74e et 2-2, 77e).

VK LINDEN:De Corte, Rens (86e Ramaekers), Candel, Van Meerbeek (64e Beka), Bevernage, Michiels, Vanderstappen, Calgan, Tejeda Fernandez, Somers, Makiese (64e Rooseboom).

LA CALAMINE:Joiris, Volont, Hungs, Seewald, Cornet, Aritz (83e Gerrekens), Lufuankenda, Q.Hubert (83e Legenvre), Remacle, Bultot, Van Melsen (74e Benanne).